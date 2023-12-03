https://sputnik-georgia.ru/20231203/v-turtsii-mogut-zapretit-tiktok-284669147.html

В Турции могут запретить TikTok?

В Турции могут запретить TikTok?

Непонятно, чем занимаются звезды TikTok и почему они популярны, считает турецкий депутат 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T09:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Парламент Турции пригласил на заседание представителя TikTok, не исключено, что в отношении соцсети применят санкции вплоть до аннулирования лицензии, кроме того идет подготовка закона для того, чтобы упорядочить налогообложения звезд, заявил лава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейин Яйман, сообщает РИА Новости.Ожидается, что 7 декабря депутаты заслушают ответы представителя TikTok на Ближнем Востоке и в Турции Эмира Гелена. Яйман считает, что в соцсети распространяются непристойные сообщения и различный вредоносный контент. В комментарии газете Sabah депутат не исключил и аннулирования лицензии соцсети. Представитель TikTok на Ближнем Востоке и в Турции отметил, что соцсеть готова к открытому и прозрачному диалогу с властями. По словам депутата, власти Турции также обсуждают законопроекты, нацеленные на упорядочение налогообложения "звезд" соцсети, и будут выясняться источники их доходов. Он отметил, что ему непонятно, чем занимаются эти звезды и почему они популярны. Также депутат подчеркнул важность "приземления" соцсети в Турции и открытия ее специального представительства в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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