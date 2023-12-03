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В Турции могут запретить TikTok?
В Турции могут запретить TikTok?
Непонятно, чем занимаются звезды TikTok и почему они популярны, считает турецкий депутат 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T09:42+0400
2023-12-03T09:42+0400
2023-12-03T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Парламент Турции пригласил на заседание представителя TikTok, не исключено, что в отношении соцсети применят санкции вплоть до аннулирования лицензии, кроме того идет подготовка закона для того, чтобы упорядочить налогообложения звезд, заявил лава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейин Яйман, сообщает РИА Новости.Ожидается, что 7 декабря депутаты заслушают ответы представителя TikTok на Ближнем Востоке и в Турции Эмира Гелена. Яйман считает, что в соцсети распространяются непристойные сообщения и различный вредоносный контент. В комментарии газете Sabah депутат не исключил и аннулирования лицензии соцсети. Представитель TikTok на Ближнем Востоке и в Турции отметил, что соцсеть готова к открытому и прозрачному диалогу с властями. По словам депутата, власти Турции также обсуждают законопроекты, нацеленные на упорядочение налогообложения "звезд" соцсети, и будут выясняться источники их доходов. Он отметил, что ему непонятно, чем занимаются эти звезды и почему они популярны. Также депутат подчеркнул важность "приземления" соцсети в Турции и открытия ее специального представительства в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, турция
В Турции могут запретить TikTok?
09:42 03.12.2023 (обновлено: 10:30 03.12.2023)
Непонятно, чем занимаются звезды TikTok и почему они популярны, считает турецкий депутат
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Парламент Турции пригласил на заседание представителя TikTok, не исключено, что в отношении соцсети применят санкции вплоть до аннулирования лицензии, кроме того идет подготовка закона для того, чтобы упорядочить налогообложения звезд, заявил лава комиссии по цифровым СМИ парламента Турции Хусейин Яйман, сообщает РИА Новости
.
Ожидается, что 7 декабря депутаты заслушают ответы представителя TikTok на Ближнем Востоке и в Турции Эмира Гелена.
"Для нас неприемлемо поведение соцсети TikTok, не соответствующее нашим традициям, культуре, обычаям, религии и каким-либо общественным нормам. Я осуждаю и проклинаю ее. Призываю судебные органы выполнить свои обязанности в этом вопросе. Мы считаем, что эта соцсеть закладывает динамит в фундамент структуры турецкой семьи", – цитирует телеканал Habertürk заявление депутата.
Яйман считает, что в соцсети распространяются непристойные сообщения и различный вредоносный контент.
"Что касается санкций в отношении соцсети, то речь идет о выговоре, ограничении доступа к ленте и запрете на рекламу. У нашей комиссии нет полномочий на наложение запретов, но мы можем выдвинуть такие предложения. Наша комиссия проведет оценку по этому вопросу", – отметил депутат.
В комментарии газете Sabah депутат не исключил и аннулирования лицензии соцсети.
Представитель TikTok на Ближнем Востоке и в Турции отметил, что соцсеть готова к открытому и прозрачному диалогу с властями.
По словам депутата, власти Турции также обсуждают законопроекты, нацеленные на упорядочение налогообложения "звезд" соцсети, и будут выясняться источники их доходов.
Он отметил, что ему непонятно, чем занимаются эти звезды и почему они популярны. Также депутат подчеркнул важность "приземления" соцсети в Турции и открытия ее специального представительства в стране.