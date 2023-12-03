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"Время Ч": новинки российского ВПК и конец военной помощи США Украине

"Время Ч": новинки российского ВПК и конец военной помощи США Украине

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 03.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-03T10:24+0400

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Почему Казахстан предпочел российские Су-30СМ французским истребителям Rafale? Зачем России нужны артиллерийские бригады большой мощности? И какой сюрприз готовит "рой беспилотников" в отсеках Су-57 Пентагону и НАТО? Об этом, а также о других новинках российского ВПК и подготовке США к переговорам с Россией по Украине поговорили в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, украина, казахстан, нато, видео