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"Время Ч": новинки российского ВПК и конец военной помощи США Украине
"Время Ч": новинки российского ВПК и конец военной помощи США Украине
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T10:24+0400
2023-12-03T10:24+0400
2023-12-03T10:24+0400
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Почему Казахстан предпочел российские Су-30СМ французским истребителям Rafale? Зачем России нужны артиллерийские бригады большой мощности? И какой сюрприз готовит "рой беспилотников" в отсеках Су-57 Пентагону и НАТО? Об этом, а также о других новинках российского ВПК и подготовке США к переговорам с Россией по Украине поговорили в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, украина, казахстан, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, сша, украина, казахстан, нато, видео
"Время Ч": новинки российского ВПК и конец военной помощи США Украине
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко
Почему Казахстан предпочел российские Су-30СМ французским истребителям Rafale? Зачем России нужны артиллерийские бригады большой мощности? И какой сюрприз готовит "рой беспилотников" в отсеках Су-57 Пентагону и НАТО?
Об этом, а также о других новинках российского ВПК и подготовке США к переговорам с Россией по Украине поговорили в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.