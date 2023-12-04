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Песков прокомментировал европейскую помощь Украине
Песков прокомментировал европейскую помощь Украине
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение, что выделение Украине 50 миллиардов евро может сорваться 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T13:54+0400
2023-12-04T13:54+0400
2023-12-04T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Европейским странам все тяжелее сжигать деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы.Ранее газета Financial Times сообщила, что выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза может сорваться из-за усиления "правых" в ЕС.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали оказывать военную помощь Украине и ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, киев, европа, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, владимир путин
Песков прокомментировал европейскую помощь Украине
13:54 04.12.2023 (обновлено: 14:06 04.12.2023)
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение, что выделение Украине 50 миллиардов евро может сорваться
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Европейским странам все тяжелее сжигать деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы финансирования Киева из Европы.
Ранее газета Financial Times сообщила, что выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Евросоюза может сорваться из-за усиления "правых" в ЕС.
"Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке", – сказал Песков журналистам.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали оказывать военную помощь Украине и ужесточать экономические санкции в отношении России.