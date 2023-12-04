https://sputnik-georgia.ru/20231204/284699825.html

Германия все забыла и ничему не научилась

Германия все забыла и ничему не научилась

Сегодня Владимир Путин примет верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов, среди них будет и новый глава германской дипмиссии 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T19:48+0400

2023-12-04T19:48+0400

2023-12-04T19:48+0400

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В это время немецкое внешнеполитическое ведомство и его глава, неутомимая Анналена Бербок, крутятся ужом на сковородке, чтобы продолжать нравиться Киеву и одновременно ущучивать нашу страну. После объявлений полугодовой давности, когда на территории ФРГ были закрыты наши консульства, наступил черед уже дипведомств федеральной республики, находящихся в России, с которых спустили флаги как раз накануне. Закрыто, пишет колумнист РИА Новости.Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.История сколь стыдная, столь и странная — немцам последнее, что было нужно, так это осложнение отношений с нами. И хоть российские "прогрессисты" дули всем в уши, что якобы германские люди прошли дорогой покаяния и раскаяния, действительности это не вполне соответствовало. Текущая повестка это показала и показывает. Хотя без нас и наших жертв вряд ли нынешние поколения принимающих решения в принципе появились бы на свет.Ну хотя бы в этом уж немцы должны как минимум отдавать себе отчет, казалось бы.Но нет — строят тщательно и методично железный занавес со своей стороны. Точно следуя американским прописям и придумывая себе врага. Враг, вернее "русский агрессивный медведь", служит для немецкого политистеблишмента универсальной палочкой-выручалочкой. На нас можно было свалить инфляцию, нынешнюю рецессию, закрытие и перевод производств в другие страны, невозможность мыться ежедневно, включать отопление, когда холодно, и газ — когда требуется приготовить горячий ужин. А то ведь протерли перед сном влажной тряпкой телеса в особо нежных местах, схомячили бутерброд, и все, капут вечерней веселухе.Немецкий обыватель, при любых обстоятельствах говорящий власти Jawohl, а еще sehr gut, чтобы подчеркнуть собственную верноподданность, разумеется, не может не чувствовать приятную щекотку, особенно если закрывается консульство в Калининграде. Ну хоть с этой стороны показали русскому Ивану, что на самом деле про него думают гансы и фрицы.Да, говорят себе гансы, фрицы, олафы и анналены — тогда они нас победили, но вот сейчас мы их железно занавесим, чугунно законопатим и заживем.Ровно две недели назад российский лидер на международном форуме в Петербурге отметил: "Мы не хотим ни с кем рвать отношения, но мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем — ни двери, ни форточки, ни окна. У нас нет какого-то конфликта с европейским обществом. У нас с европейскими элитами сложные времена".Тут следует сказать — даже в период жесточайшей битвы с гитлеризмом, с вермахтом, с миллионами, что были в CC, служили осведомителями гестапо, с теми миллионами, что писали доносы, мучили нас, сжигали и убивали, нигде и никогда русские не говорили, что сражаются с германским народом. Нашим врагом был нацизм, а не простые немцы."Что делают в вашем доме русские?" — спрашивал пожилую берлинку рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс."Они поют, мой господин", — отвечала ему старуха.Сложные времена с немецкими элитами, которые не смогли смириться, что мы и их тоже спасли, и их тоже освободили, и им тоже помогли, не дав остановиться их промышленности во время нефтяного эмбарго полувековой давности, снабжая всегда необходимым — для немецкого народа — вовремя и в срок, согласно действующим договорам и соглашениям. Так думаем мы.Цель нынешней военной кампании не слишком ясна тем, кто войну объявил, но мишень определена четко. Все русские.Поэтому, собственно, у германской политической элиты нигде не щемит и скребет, когда ее представители отправляют в зону СВО "Леопарды" с черными крестами на башнях, легко решают вопрос со снабжением снарядами, с амуницией, вообще со всей военной составляющей нынешнего геополитического кризиса. Это не поддержка Украины, это война с русскими.И как восемьдесят лет, так и сегодня немецкое оружие убивает русских людей, солдат и гражданских.Но мы по-прежнему не готовы считать немецкий народ своим врагом.Русские, великодушные победители, заплатив за свободу от человеконенавистнической германской доктрины миллионами жизней, знаем, что желание реванша — постыдно, но если нас европейское хулиганье и вынуждает к ответу, мы спокойно скажем: "Можем повторить" — и уйдем заниматься своими делами.Пусть считают немецкие бухгалтеры, у нас — другая повестка дня, в которой ни Европе, ни Германии больше нет места.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, россия, германия, калининград, киев, владимир путин, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины