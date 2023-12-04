https://sputnik-georgia.ru/20231204/dozhd-sneg-i-veter---sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-284689729.html

Дождь, снег и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Дождь, снег и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

После по-весеннему теплых дней на территории Грузии ожидается похолодание 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T14:21+0400

2023-12-04T14:21+0400

2023-12-04T14:36+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

тбилиси

батуми

кобулети

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/0c/273880947_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_59378bfb9367819d5f1737f3a32d6157.jpg

ТБИЛИСИ, 4 дек— Sputnik. Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни – ожидаются осадки, в некоторых районах пойдет снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 4-5 декабря сохранится теплая погода без осадков. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха поднимется максимум до 11-13 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 4 декабря ожидается теплая погода без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 4 декабря синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. В некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления, температура воздуха прогреется до +19 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 4 декабря погода будет теплой и без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +14 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 4 декабря погода будет теплой без осадков. 5-7 декабря ожидается погода с осадками, температура воздуха прогреется до +10 градусов.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 4-5 декабря погода в основном будет без осадков. 6-7 декабря ожидается дождь, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода 4-5 декабря обещает быть ясной. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 4-5 декабря в основном будет ясная погода. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 10-12 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 4-5 декабря погода будет без осадков, а 6-7 декабря ожидается снег. Температура воздуха упадет до +6 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, кобулети, прогноз погоды