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https://sputnik-georgia.ru/20231204/dozhd-sneg-i-veter---sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-284689729.html
Дождь, снег и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Дождь, снег и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
После по-весеннему теплых дней на территории Грузии ожидается похолодание 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T14:21+0400
2023-12-04T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек— Sputnik. Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни – ожидаются осадки, в некоторых районах пойдет снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 4-5 декабря сохранится теплая погода без осадков. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха поднимется максимум до 11-13 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 4 декабря ожидается теплая погода без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 4 декабря синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. В некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления, температура воздуха прогреется до +19 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 4 декабря погода будет теплой и без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +14 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 4 декабря погода будет теплой без осадков. 5-7 декабря ожидается погода с осадками, температура воздуха прогреется до +10 градусов.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 4-5 декабря погода в основном будет без осадков. 6-7 декабря ожидается дождь, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода 4-5 декабря обещает быть ясной. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 4-5 декабря в основном будет ясная погода. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 10-12 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 4-5 декабря погода будет без осадков, а 6-7 декабря ожидается снег. Температура воздуха упадет до +6 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, кобулети, прогноз погоды
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, кобулети, прогноз погоды

Дождь, снег и ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

14:21 04.12.2023 (обновлено: 14:36 04.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerЦентр Тбилиси в снегопад зимой
Центр Тбилиси в снегопад зимой - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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После по-весеннему теплых дней на территории Грузии ожидается похолодание
ТБИЛИСИ, 4 дек— Sputnik. Погода в Грузии ухудшится в ближайшие дни – ожидаются осадки, в некоторых районах пойдет снег, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси 4-5 декабря сохранится теплая погода без осадков. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха поднимется максимум до 11-13 градусов тепла.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 4 декабря ожидается теплая погода без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 4 декабря синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. В некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления, температура воздуха прогреется до +19 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 4 декабря погода будет теплой и без осадков, а 5-7 декабря ожидается небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +14 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 4 декабря погода будет теплой без осадков. 5-7 декабря ожидается погода с осадками, температура воздуха прогреется до +10 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 4-5 декабря погода в основном будет без осадков. 6-7 декабря ожидается дождь, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода 4-5 декабря обещает быть ясной. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 4-5 декабря в основном будет ясная погода. А 6-7 декабря ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 10-12 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 4-5 декабря погода будет без осадков, а 6-7 декабря ожидается снег. Температура воздуха упадет до +6 градусов тепла.
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