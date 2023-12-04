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Правительственная делегация Узбекистана посетит Грузию

Правительственная делегация Узбекистана посетит Грузию

Посол Узбекистана подпишет меморандум с крупнейшей грузинской туристической компанией "Чекин тревел" 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T17:30+0400

2023-12-04T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек— Sputnik. Правительственная делегация Узбекистана, в которую войдут замминистра иностранных дел, глава управления туризма, посол и другие дипломаты, посетит Грузию во вторник, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на пресс-службу Национальной администрации туризма Грузии.В ходе визита планируется заключение меморандума, который предполагает развитие и поддержку тесных отношений между Грузией и Узбекистаном в сферах туризма, экономики и социальных отношений. Меморандум подпишут генеральный директор крупнейшей грузинской туристической компания "Чекин тревел" Ия Гедеванишвили и посол Узбекистана Бахром Ашрапханов.Грузия и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере виноградарства>>В течение туристического сезона в 2023 году "Чекин тревел" принял 33 прямых чартерных рейса из Узбекистана, что является беспрецедентным количеством в истории страны. Всего за три квартала 2023 года из Узбекистана в Грузию было совершено 39 949 визитов, что на 31% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 29 лет в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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