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Как изменились цены в Грузии – новая статистика
Как изменились цены в Грузии – новая статистика
В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2% 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T22:56+0400
2023-12-04T22:56+0400
2023-12-04T23:21+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8%.В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились цены в Грузии – новая статистика
22:56 04.12.2023 (обновлено: 23:21 04.12.2023)
В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8%.
В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%.
Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.