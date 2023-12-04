https://sputnik-georgia.ru/20231204/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--novaya-statistika-284702593.html

Как изменились цены в Грузии – новая статистика

Как изменились цены в Грузии – новая статистика

В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2% 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T22:56+0400

2023-12-04T22:56+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8%.В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"