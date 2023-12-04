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https://sputnik-georgia.ru/20231204/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--novaya-statistika-284702593.html
Как изменились цены в Грузии – новая статистика
Как изменились цены в Грузии – новая статистика
В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2% 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T22:56+0400
2023-12-04T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8%.В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%.Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены в Грузии – новая статистика

22:56 04.12.2023 (обновлено: 23:21 04.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerТорговля овощами и фруктами в торговом центре "Базар на Орбелиани"
Торговля овощами и фруктами в торговом центре Базар на Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (октябрь 2023 года к октябрю 2022 года) в Грузии составила 0,8%.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - ноябрь 2023
Как изменились цены в Грузии - ноябрь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2023
Как изменились цены в Грузии - ноябрь 2023
© Sputnik
В ноябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2023 года, уровень дефляции составил 0,2%.
Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.
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