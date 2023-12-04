https://sputnik-georgia.ru/20231204/populistskoe-zayavlenie-degradirovannogo-politika--kaladze-otvetil-na-obvineniya-vashadze-284691027.html

Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе

Популистское заявление деградированного политика – Каладзе ответил на обвинения Вашадзе

Георгий Вашадзе заявил, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации иностранных специалистов по транспортной политике 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T15:03+0400

2023-12-04T15:03+0400

2023-12-04T15:14+0400

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мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг заявление лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе по поводу того, что мэрия не учитывает рекомендации французской компании Systra относительно транспортной политики в столице, и обвинил политика в целенаправленном распространение дезинформации. Ранее в эфире телеканала PalitraNews Вашадзе заявил, что в рекомендациях компании Systra говорится, что на тех дорогах, где остается одна полоса для движения автомобилей, не должно быть "баслайнов", но, вопреки этому, мэрия организовала такое движение на проспектах Чавчавадзе, Царицы Кетеван и Церетели. Данную в Systra информацию опровергли. По словам Каладзе, обвинения, озвученные Вашадзе в связи с тем, что мэрия Тбилиси не учитывает рекомендации иностранных консультантов о том, по каким схемам должны быть восстановлены улицы, как должен двигаться общественный транспорт и т. д., не соответствует действительности. По его словам, мэрия Тбилиси тщательно учитывает рекомендации компании Systra и обвинения Вашадзе служат лишь тому, чтобы ввести жителей города в заблуждение. Компания Sуstra также прокомментировала заявление Вашадзе, отметив, что мэрия Тбилиси тщательно и скурпулезно следует рекомендациям, разработанным Systra Group, для осуществления фундаментальной реформы общественного транспорта в столице и создания инфраструктуры из десяти основных коридоров, которые должны стать главной непрерывной артерией общественного транспорта. Как отметили в компании, именно согласно рекомендациям, разработанным Systra Group, проспект Ильи Чавчавадзе был полностью восстановлен и спланирован. По тому же принципу был восстановлен проспект Царицы Кетеван. В компании отметили, что развитие общественного транспорта и его совершенствование не имеет альтернативы при заботе о будущем детей, комфортной городской среде и экологии. Компания также обратилась с просьбой ко всем политикам не использовать профессиональные рекомендации, подготовленные Systra, в политических целях, особенно их неверную интерпретацию, поскольку, как отмечено в заявлении, это наносит ущерб столь важной и сложной транспортной реформе, проводимой в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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