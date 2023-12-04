https://sputnik-georgia.ru/20231204/popytka-diskreditatsii--glava-minoborony-gruzii-otvetil-na-obvineniya-oppozitsionnogo-kanala-284699228.html

Попытка дискредитации – глава Минобороны Грузии ответил на обвинения оппозиционного канала

Попытка дискредитации – глава Минобороны Грузии ответил на обвинения оппозиционного канала

Министр назвал радикальной ложью информацию о снабжении грузинской армии некачественным обмундированием 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T19:21+0400

2023-12-04T19:21+0400

2023-12-04T19:21+0400

грузия

новости

общество

политика

джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Информация о том, что в армию поступает некачественное питание, не соответствует действительности и является попыткой дискредитировать грузинскую армию, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, комментируя журналистское расследование, которое вышло в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". Согласно сюжету "ТВ Пирвели", военных кормили просроченными и испорченными продуктами. В качестве подтверждения среди прочего показали фото поврежденной червями рыбы. По утверждению автора сюжета, протухшие части были отрезаны, затем приготовлены и таким образом поданы военнослужащим. Отравленных солдат, жизни которых подверглись опасности из-за нездоровой пищи, по данным телеканала, оформляли так, будто они были госпитализированы с диагнозом коронавируса. Как отметил министр, существенно улучшено качество продуктов питания. "Поступает грузинское незамороженное мясо, сыры, предоставляемые поставщиком, который снабжал самый дорогой супермаркет в Грузии. Такова реальность", – отметил глава Минобороны. На пресс-конференции министр заострил особое внимание на механизме контроля. –"Армейское питание настолько сенситивная тема, что четыре подразделения – Генеральная инспекция, Военная полиция, департамент надзора нашей продовольственной компании, а также созданный нами департамент – эти четыре механизма контролируют армейское питание", – заявил он. Представьте, если бы испорченная порция попала в какое-либо подразделение, сами военные отреагировали бы на это в первую очередь, отметил министр. Глава оборонного ведомства также отметил, сегодня наблюдается приток в армию, которого не было много лет. "Это конкретный ответ на дискредитацию наших оппозиционных каналов. Мы, конечно, не потерпим этого и всегда будем стараться разоблачать людей, которые занимаются дискредитацией государства", – подчеркнул министр. Бурчуладзе также назвал радикальной ложью информацию "ТВ Пирвели" о том, что грузинскую армию снабжают некачественным обмундированием. Глава оборонного ведомства также рассказал о фабрике "Дельта текстиль", где шьется форма для грузинских военнослужащих, и отметил, что она может использоваться в коммерческих целях. "Что касается "Дельта текстиль", то здесь настолько большой спрос со стороны общественности, даже со стороны родственников военных, всем настолько нравится качество производимой продукции, что мы также подумываем о создании "онлайн" магазина. В целом для популяризации будет неплохо, когда наши граждане будут носить спортивную одежду, на которой будет надпись "Минобороны" или "Силы обороны", – отметил Джуаншер. Компания "Дельта текстиль" постоянно снабжает воинские части Сил обороны высококачественной продукцией отечественного производства. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе лично ознакомился с процессом снабжения грузинской армии новой формой и спортивной одеждой. Предприятие "Дельта текстиль" создано в 2015 году и является одной из лучших швейных фабрик. Здесь работают 360 человек. Конкретная компания была выбрана международной аудиторской фирмой после оценки ее недвижимости и производственного потенциала. Частно-государственное сотрудничество – это проверенная во всем мире успешная практика, особенно активно применяемая в оборонном производстве. Что касается военного завода "Дельта", то его история берет начало с 60-х годов. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится в ведении министерства обороны Грузии. "Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии