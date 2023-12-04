https://sputnik-georgia.ru/20231204/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-4-do-10-dekabrya-284683390.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 декабря

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 04.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек— Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду. В понедельник, 4 декабря, в столице синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 19 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. Во вторник, 5 декабря, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 08:11. Минимальная температура воздуха ночью упадет до плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В среду, 6 декабря, в Тбилиси синоптики прогнозируют дождливую и облачную погоду. Восход солнца будет в 08:12. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В четверг, 7 декабря, в Тбилиси сохранится пасмурная и дождливая погода, однако ближе к вечеру погода прояснится. Восход солнца будет в 08:13. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 13 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В пятницу, 8 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 08:14. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, а днем прогреется до 9 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В субботу, 9 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 08:15. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В воскресенье, 10 декабря, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:16. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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