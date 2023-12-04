https://sputnik-georgia.ru/20231204/v-saburtalo-budet-menshe-probok-na-universitetskoy-ulitse-v-tbilisi-vosstanovili-dvizhenie-284691831.html

В Сабуртало будет меньше пробок? На Университетской улице в Тбилиси восстановили движение

В Сабуртало будет меньше пробок? На Университетской улице в Тбилиси восстановили движение

Из-за ремонта Университетской улицы в одном из наиболее густонаселенных районов в Тбилиси, Сабуртало, увеличилось количество автомобильных пробок 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T15:30+0400

2023-12-04T15:30+0400

2023-12-04T16:27+0400

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ираклий бенделиани

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каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Автомобильное движение на Университетской улице в Тбилиси (Сабурталинский район) с 4 декабря вновь стало двусторонним, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Мэрия Тбилиси приступила к ремонту Университетской улицы 10 июня 2023 года. За пять месяцев городские службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения, а также сточную систему. Мэр Тбилиси Каха Каладзе осмотрел обновленную улицу вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани и председателем Сакребуло (горсобрание) Георгием Ткемаладзе. По словам Каладзе, на эти работы уйдет приблизительно одна неделя, однако автомобильное движение открыто, передвижение свободно. По словам мэра, в рамках этого проекта полностью заменены подземные коммуникации, которые находились в тяжелейшем состоянии. В рамках проекта обустроены новая сеть освещения, сделаны тротуары, которых не было, и теперь люди могут передвигаться пешком по Университетской улице, отметил Каладзе. Места, где были "зебры", адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Среди прочего обновлена проезжая часть дороги протяженностью в 2,5 километра, установлено современное LED освещение. Здесь также установили новые остановки для общественного транспорта. На указанной улице также существовала проблема с парковкой автомобилей, поэтому были обустроены и парковочные места. На обновление Университетской улицы потратили 18 миллионов лари (6,6 миллиона долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий бенделиани, георгий ткемаладзе, каха каладзе, тбилиси