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Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T11:55+0400
2023-12-05T11:55+0400
2023-12-05T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия и Беларусь намерены оформить соглашение об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на правительство страны.Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора.Ранее посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил во время визита на БелАЭС, что РФ является родиной мирного атома. Российский дипломат особо отметил, что "не надо нас провоцировать на то, чтобы мы использовали атом в иных целях". Он также добавил, что создание в Беларуси крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет в направлении освоения мирного атома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, россия, беларусь, политика
в мире, новости, россия, беларусь, политика
Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома
Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия и Беларусь намерены оформить соглашение об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на правительство страны.
Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора.
Ранее посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил во время визита на БелАЭС, что РФ является родиной мирного атома.
Российский дипломат особо отметил, что "не надо нас провоцировать на то, чтобы мы использовали атом в иных целях".
Он также добавил, что создание в Беларуси крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет в направлении освоения мирного атома.