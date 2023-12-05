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Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

Россия и Беларусь оформят соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора 05.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Россия и Беларусь намерены оформить соглашение об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на правительство страны.Стороны проведут соответствующие переговоры для детального составления договора.Ранее посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил во время визита на БелАЭС, что РФ является родиной мирного атома. Российский дипломат особо отметил, что "не надо нас провоцировать на то, чтобы мы использовали атом в иных целях". Он также добавил, что создание в Беларуси крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет в направлении освоения мирного атома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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