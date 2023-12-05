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Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин
Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Филиппин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий в результате стихии 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T13:08+0400
2023-12-05T13:08+0400
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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина. В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, филиппины, происшествия
Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Филиппин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий в результате стихии
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина.
В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин.
© AP Photo / LGU Hinatuan
Очаг залегал на глубине 63 километров.
Очаг залегал на глубине 63 километров.
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao
В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека.
В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека.
© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas
Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.
Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao
Стихия полностью разрушила 102 дома, еще 743 были частично повреждены.
Стихия полностью разрушила 102 дома, еще 743 были частично повреждены.
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao
Разрушения в результате землетрясения у берегов Филиппин.
Разрушения в результате землетрясения у берегов Филиппин.
© AP Photo / Local Government Unit of Hinatuan
Из зоны бедствия в незамедлительном порядке были эвакуированы сотни тысяч человек.
Из зоны бедствия в незамедлительном порядке были эвакуированы сотни тысяч человек.
© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas
Эвакуированные пациенты и медперсонал в результате землетрясения у берегов Филиппин.
Эвакуированные пациенты и медперсонал в результате землетрясения у берегов Филиппин.
© AFP 2023
Это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.
Это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.
© AFP 2023
Зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний в Южном Суригао.
Зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний в Южном Суригао.