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Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин

Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Филиппин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий в результате стихии 05.12.2023, Sputnik Грузия

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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина. В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.

филиппины

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