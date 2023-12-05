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Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин
Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Филиппин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий в результате стихии 05.12.2023, Sputnik Грузия
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Мощное землетрясение произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина. В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, филиппины, происшествия

Последствия мощного землетрясения у берегов Филиппин

13:08 05.12.2023
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Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов Филиппин. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий в результате стихии
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километров, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина.
В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Филиппин.

© AP Photo / LGU Hinatuan

Очаг залегал на глубине 63 километров.

Очаг залегал на глубине 63 километров. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / LGU Hinatuan

Очаг залегал на глубине 63 километров.

© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

В результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека.

© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Стихия полностью разрушила 102 дома, еще 743 были частично повреждены.

Стихия полностью разрушила 102 дома, еще 743 были частично повреждены. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Стихия полностью разрушила 102 дома, еще 743 были частично повреждены.

© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Разрушения в результате землетрясения у берегов Филиппин.

Разрушения в результате землетрясения у берегов Филиппин. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Ivy Marie Mangadlao

Разрушения в результате землетрясения у берегов Филиппин.

© AP Photo / Local Government Unit of Hinatuan

Из зоны бедствия в незамедлительном порядке были эвакуированы сотни тысяч человек.

Из зоны бедствия в незамедлительном порядке были эвакуированы сотни тысяч человек. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Local Government Unit of Hinatuan

Из зоны бедствия в незамедлительном порядке были эвакуированы сотни тысяч человек.

© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas

Эвакуированные пациенты и медперсонал в результате землетрясения у берегов Филиппин.

Эвакуированные пациенты и медперсонал в результате землетрясения у берегов Филиппин. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Erwin M. Mascarinas

Эвакуированные пациенты и медперсонал в результате землетрясения у берегов Филиппин.

© AFP 2023

Это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.

Это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023

Это было самым сильным землетрясением в этой части Филиппин, в районе острова Минданао, с 1992 года.

© AFP 2023

Зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний в Южном Суригао.

Зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний в Южном Суригао. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023

Зафиксировано как минимум 1 726 остаточных подземных колебаний в Южном Суригао.

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