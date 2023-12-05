https://sputnik-georgia.ru/20231205/284717213.html
Армения не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве
Армения не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве
Представители Еревана не участвовали и в мероприятиях ОДКБ, прошедших 22-23 ноября в белорусской столице 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T14:14+0400
2023-12-05T14:14+0400
2023-12-05T14:14+0400
новости
россия
в мире
армения
москва
ереван
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284717395_0:275:3090:2013_1920x0_80_0_0_89c247faf0c3b142c6629ecb09bfff41.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое должно состояться 19 декабря в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.Пресс-секретарь также сообщила о неучастии в предстоящих мероприятиях ОДКБ в столице РФ и делегации Нацсобрания своей страны.Она уточнила, что сегодня Симонян официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.Ранее глава Национального собрания Армении заявил, что не поедет на заседание ПА ОДКБ, поскольку считает неуместным свое участие в мероприятии в нынешней ситуации. В частности, он выдвинул претензию в адрес организации, что она якобы "не выполняет свои обязательства перед Арменией".Вместе с тем Симонян заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о выходе страны из ее рядов нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
москва
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284717395_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_93ce66b87e2de57589cdb183d92703a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, в мире, армения, москва, ереван, одкб
новости, россия, в мире, армения, москва, ереван, одкб
Армения не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве
Представители Еревана не участвовали и в мероприятиях ОДКБ, прошедших 22-23 ноября в белорусской столице
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik.
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое должно состояться 19 декабря в Москве, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление пресс-секретаря спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.
"Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и 16-м пленарном заседании ПА ОДКБ", – проинформировала Хачатрян.
Пресс-секретарь также сообщила о неучастии в предстоящих мероприятиях ОДКБ в столице РФ и делегации Нацсобрания своей страны.
Она уточнила, что сегодня Симонян официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Ранее глава Национального собрания Армении заявил, что не поедет на заседание ПА ОДКБ, поскольку считает неуместным свое участие в мероприятии в нынешней ситуации. В частности, он выдвинул претензию в адрес организации, что она якобы "не выполняет свои обязательства перед Арменией".
Вместе с тем Симонян заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о выходе страны из ее рядов нет.