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Армения не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве

Армения не будет участвовать в заседании ПА ОДКБ в Москве

Представители Еревана не участвовали и в мероприятиях ОДКБ, прошедших 22-23 ноября в белорусской столице 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое должно состояться 19 декабря в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.Пресс-секретарь также сообщила о неучастии в предстоящих мероприятиях ОДКБ в столице РФ и делегации Нацсобрания своей страны.Она уточнила, что сегодня Симонян официально уведомил об этом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.Ранее глава Национального собрания Армении заявил, что не поедет на заседание ПА ОДКБ, поскольку считает неуместным свое участие в мероприятии в нынешней ситуации. В частности, он выдвинул претензию в адрес организации, что она якобы "не выполняет свои обязательства перед Арменией".Вместе с тем Симонян заверил, что отношения Еревана с ОДКБ не заморожены и решения о выходе страны из ее рядов нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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