https://sputnik-georgia.ru/20231205/284727887.html

Страх заставляет Запад совершать роковую ошибку

Страх заставляет Запад совершать роковую ошибку

Глобального мира Запада не получилось, но признавать это им не хочется, и сегодня не весь, а только часть мира способна пытаться понимать другие страны и... 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T20:53+0400

2023-12-05T20:53+0400

2023-12-05T20:53+0400

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Дефицит взаимопонимания между разными народами и цивилизациями как главная на сегодняшний день мировая проблема — эта абсолютно точная идея вполне может считаться и отправной точкой, и итогом конференции, которую устроили китайские власти, пишет колумнист РИА Новости. Конференция эта, прошедшая в прекрасном южном городе Гуанчжоу, — в сущности, ничего особенного. Дело в том, что Китай в целом стал фабрикой международных форумов, что, вообще-то, примечательно и замечательно. Нигде в мире сегодня не происходит такого глобального мозгового штурма практически без перерыва: разъехались приглашенные на вот этот разговор (он шел под названием "Понимать Китай"), и на следующий день в том же городе собралась работающая там сейчас следующая фабрика мыслей — форум под названием "Всемирный медиасаммит". Это, в общем-то, то же самое, но с несколько иным составом приглашенных. И можно сколько угодно признавать, что конференции — это скучно, что они всегда заканчиваются принятием итогового документа с очевидными призывами. Но китайцы продолжают свой конференц-марафон по принципу "капля камень точит", неся на этом немалые расходы, просто потому что ничего лучше пока не придумать. Общаться и говорить, причем постоянно, — разве это не очевидная необходимость? И вот пара пусть очевидных, но хороших мыслей из Гуанчжоу. Мы сегодня живем в мире из двух разных частей и с двумя разными взглядами на происходящее — это Запад и все остальные (мнение пакистанского сенатора Мушахида Хуссейна Сайеда). И мало того что есть фактически две разные планеты, Китаю следует сделать главное: понять, что аудитория политических и медийных кругов в США его не слушает. Это мнение американца Дэвида Фергюсона, долгое время работавшего главным англоязычным редактором пекинского издательства литературы на иностранных языках. Американская аудитория не просто не слушает — и не только Китай. Эти люди, живущие на какой-то другой информационной планете, прилагают чудовищные усилия к тому, чтобы самим не слушать и другим по возможности не давать. Достаточно вспомнить, как отключали Russia Today, чтобы изолировать свою аудиторию от "другой планеты". Или как до сих пор на международных дипломатических встречах устраивают "выбегайчики" из зала, как только начинает говорить представитель России (свежий такой случай был на конференции ОБСЕ в Скопье, Македония). Это очень примечательный феномен — нежелание понимать, дикий страх и ненависть к людям из другой реальности. В мировой истории бывало всякое. Один народ, ненавидящий другой, — сколько угодно, но не в глобальном масштабе и не в обязательном порядке. Сейчас же наблюдается что-то вроде зависшей ситуации: их глобального мира не получилось, но признавать это им не хочется, и сегодня не весь, а только часть мира способна пытаться понимать другие страны и цивилизации. Напоследок хочется вспомнить одну из своих любимых цитат. Принадлежит она замечательному российскому дипломату, послу Глебу Ивашенцову, который на момент нашей с ним беседы отвечал в МИД России за индийское направление. Вот эта цитата: "Мне в министерстве платят не за то, чтобы я любил Индию, а за то, чтобы я ее правильно понимал". Китайцы, устраивающие раз в год конференции под названием "Понимать Китай", вряд ли против любви иностранцев к своей стране. Но любовь — штука особенная и личная, а вот правильно понимать Китай, Индию, Европу и всех вообще становится чуть ли не гражданской обязанностью каждого человека.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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