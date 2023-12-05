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Формат взаимодействия "3+3" по Закавказью обретает форму и является перспективным – Лавров

Формат взаимодействия "3+3" по Закавказью обретает форму и является перспективным – Лавров

Грузинская сторона отказывается от участия во встречах в формате "3+3" 05.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, и Россия считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанской коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран. Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона, как и в прошлый раз, отказалась от участия в дискуссиях.По словам главы МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана. Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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