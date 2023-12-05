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Формат взаимодействия "3+3" по Закавказью обретает форму и является перспективным – Лавров
Формат взаимодействия "3+3" по Закавказью обретает форму и является перспективным – Лавров
Грузинская сторона отказывается от участия во встречах в формате "3+3" 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T13:54+0400
2023-12-05T13:54+0400
2023-12-05T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, и Россия считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанской коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран. Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона, как и в прошлый раз, отказалась от участия в дискуссиях.По словам главы МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана. Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, в мире, москва, турция, сергей лавров
Формат взаимодействия "3+3" по Закавказью обретает форму и является перспективным – Лавров
13:54 05.12.2023 (обновлено: 14:15 05.12.2023)
Грузинская сторона отказывается от участия во встречах в формате "3+3"
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Региональная платформа "3+3" по вопросам Закавказья обретает форму, и Россия считает этот формат перспективным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим азербайджанской коллегой Джейхуном Байрамовым в рамках заседания Совета министров иностранных дел прикаспийских стран.
Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президентам Турции и Азербайджана Реджепу Тайипу Эрдогану и Ильхаму Алиеву. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. Грузинская сторона, как и в прошлый раз, отказалась от участия в дискуссиях.
"Уже обретает "плоть" инициатива Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3", три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат, буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", – сказал Лавров на встрече в Москве.
По словам главы МИД Азербайджана, важным элементом диалога с Москвой являются вопросы региональной безопасности и "постконфликтной нормализации" отношений Баку и Еревана.
"Думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по ряду значимых проектов – и двусторонних, и региональных, в экономической сфере... Также обсудим более широкие региональные форматы – "3+3", – сказал Байрамов.
Формат предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.
Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
Следующая встреча глав МИД в формате "3+3" пройдет в Турции в первой половине 2024 года.