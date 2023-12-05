https://sputnik-georgia.ru/20231205/glava-parlamenta-gruzii-vstretitsya-s-rukovodstvom-nato-v-bryussele-284716478.html

Глава парламента Грузии встретится с руководством НАТО в Брюсселе

Глава парламента Грузии встретится с руководством НАТО в Брюсселе

Грузинская делегация уже вылетела в бельгийскую столицу 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Брюссель, где проведет встречи с высокопоставленными представителями НАТО, сообщает пресс-служба законодательного органа. В грузинскую делегацию, возглавляемую Папуашвили, входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая, а также депутат парламента от оппозиционной партии "Граждане – Алеко Элисашвили" Кетеван Туразашвили.Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО", а в 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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