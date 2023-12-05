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Гол Кварацхелия признан лучшим на чемпионате Италии 2023 года
Гол Кварацхелия признан лучшим на чемпионате Италии 2023 года
Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T10:47+0400
2023-12-05T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Гол, забитый вингером итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвичей Кварацхелия в ворота "Аталанты", был признан лучшим голом 2023 года. Нападающий сборной Грузии и "Наполи" получил награду на традиционной итальянской футбольной премии года, которая прошла в Милане. Кварацхелия забил гол в ворота "Аталанты" в 26-м туре серии А прошлого сезона. Встреча завершилась победой "Наполи" (2:0). Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года.Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, милан, хвича кварацхелия
Гол Кварацхелия признан лучшим на чемпионате Италии 2023 года
10:47 05.12.2023 (обновлено: 11:01 05.12.2023)
Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Гол, забитый вингером итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвичей Кварацхелия в ворота "Аталанты", был признан лучшим голом 2023 года.
Нападающий сборной Грузии и "Наполи" получил награду на традиционной итальянской футбольной премии года, которая прошла в Милане.
Кварацхелия забил гол в ворота "Аталанты" в 26-м туре серии А прошлого сезона. Встреча завершилась победой "Наполи" (2:0).
Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.