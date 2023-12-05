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Гол Кварацхелия признан лучшим на чемпионате Италии 2023 года

Гол Кварацхелия признан лучшим на чемпионате Италии 2023 года

Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года 05.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Гол, забитый вингером итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвичей Кварацхелия в ворота "Аталанты", был признан лучшим голом 2023 года. Нападающий сборной Грузии и "Наполи" получил награду на традиционной итальянской футбольной премии года, которая прошла в Милане. Кварацхелия забил гол в ворота "Аталанты" в 26-м туре серии А прошлого сезона. Встреча завершилась победой "Наполи" (2:0). Сначала этот гол был признан лучшим голом тура, затем – месяца, а теперь и года.Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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