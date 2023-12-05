https://sputnik-georgia.ru/20231205/ingushetiya-zainteresovana-v-zapuske-pryamogo-aviasoobscheniya-s-gruziey-284725244.html
Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией
Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией
Народы Грузии и Ингушетии исторически связаны друг с другом, отметил глава Грузинского делового совета 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T17:24+0400
2023-12-05T17:24+0400
2023-12-05T17:30+0400
грузия
экономика
новости
ингушетия
тбилиси
москва
грузино-российские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887755_0:141:1277:859_1920x0_80_0_0_24ac2c15d869a904c78727173118d1be.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Власти Ингушетии выразили желание о назначении прямых авиарейсов из Магаса в любые города Грузии в ходе пятого заседания Российско-Грузинского делового совета (РГДС), заявил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. Пятое заседание РГДС было посвящено теме "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях". В выездном заседании в Магасе приняли участие члены делового совета, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представители ингушских и грузинских туристических компаний, гиды, члены правительства Ингушетии, в том числе первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов, а также глава Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе. Участники встречи обсудили ситуацию в туристической отрасли в России и Грузии, участие регионов в развитии внутреннего туризма. Кроме того, участники заседания смогли ознакомиться с главными туристическими объектами горной Ингушетии и посетить древний христианский храм Тхаба-Ерды. По информации Балашова, предстоит рассмотреть предложение о проведении археологических раскопок на территории храма, чтобы узнать реальную дату его создания. Кроме того, по информации Балашова, в Ингушетии хотели бы решить вопрос с въездом граждан из их региона в Грузию. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем 11 декабря в Москве в офисе крупнейшей торговой сети X5 Group пройдет выставка грузинской сельхоз продукции, в том числе вина. В ней примут участие до 20 грузинских компаний. Цель мероприятия – популяризовать и упростить допуск грузинской продукции на рынок РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ингушетия
тбилиси
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24888/77/248887755_0:0:1275:956_1920x0_80_0_0_664a07fdbe5ce5bcf96c6be05c75c562.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, ингушетия, тбилиси, москва, грузино-российские отношения
грузия, экономика, новости, ингушетия, тбилиси, москва, грузино-российские отношения
Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией
17:24 05.12.2023 (обновлено: 17:30 05.12.2023)
Народы Грузии и Ингушетии исторически связаны друг с другом, отметил глава Грузинского делового совета
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Власти Ингушетии выразили желание о назначении прямых авиарейсов из Магаса в любые города Грузии в ходе пятого заседания Российско-Грузинского делового совета (РГДС), заявил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией.
"У Ингушетии большой туристический потенциал. В свою очередь Грузия интересна для граждан Ингушетии. Два народа тесно связаны друг с другом исторически, их объединяют духовные ценности. Поэтому назначение рейсов из Магаса в любые города Грузии еще больше упростило бы общение народов и способствовало бы развитию туризма двух стран", – заявил Балашов.
Пятое заседание РГДС было посвящено теме "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях".
"Налаживание туристических связей давно рассматривается Советом, но после последнего визита нас пригласили власти Ингушетии, чтобы улучшить их уже в новых реалиях. Молодежь не так хорошо знает общие исторические корни, поэтому заседание позволило реанимировать молодежные связи. Грузинские певцы, оказывается, давно пользуются популярностью в Ингушетии", – заявил Балашов.
В выездном заседании в Магасе приняли участие члены делового совета, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представители ингушских и грузинских туристических компаний, гиды, члены правительства Ингушетии, в том числе первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов, а также глава Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе.
Участники встречи обсудили ситуацию в туристической отрасли в России и Грузии, участие регионов в развитии внутреннего туризма.
Кроме того, участники заседания смогли ознакомиться с главными туристическими объектами горной Ингушетии и посетить древний христианский храм Тхаба-Ерды.
"Этот храм как раз и является связующим звеном Ингушетии и Грузии. Потому что первую часть своей истории ингушское государство было христианским, потом оно было языческим, только примерно во второй половине 18 века они приняли ислам. Часть ингушей ислам не приняли и ушли в Грузию. Поэтому эта историческая связь существует, и началась она в Джейрархском районе, в центре которого стоит храм", – заявил Балашов.
По информации Балашова, предстоит рассмотреть предложение о проведении археологических раскопок на территории храма, чтобы узнать реальную дату его создания.
"По всей видимости, он был грузинским. И, возможно, на место приведут священника, будет создана российско-грузинская археологичнеская группа для изучения происхождения храма", – отметил он.
Кроме того, по информации Балашова, в Ингушетии хотели бы решить вопрос с въездом граждан из их региона в Грузию.
"Власти Грузии осторожно относятся к приему молодых людей с Кавказа на свою территорию, даже если они приезжают в качестве туристов. Ингуши выразили просьбу пересмотреть эту политику, чтобы у них было больше возможностей навещать своих родственников в Грузии, а также ездить в целях медицинского туризма", – сказал он.
Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Между тем 11 декабря в Москве в офисе крупнейшей торговой сети X5 Group пройдет выставка грузинской сельхоз продукции, в том числе вина. В ней примут участие до 20 грузинских компаний. Цель мероприятия – популяризовать и упростить допуск грузинской продукции на рынок РФ.