https://sputnik-georgia.ru/20231205/ingushetiya-zainteresovana-v-zapuske-pryamogo-aviasoobscheniya-s-gruziey-284725244.html

Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией

Ингушетия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Грузией

Народы Грузии и Ингушетии исторически связаны друг с другом, отметил глава Грузинского делового совета 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T17:24+0400

2023-12-05T17:24+0400

2023-12-05T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Власти Ингушетии выразили желание о назначении прямых авиарейсов из Магаса в любые города Грузии в ходе пятого заседания Российско-Грузинского делового совета (РГДС), заявил председатель Совета, бизнесмен Юрий Балашов в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия. Российско-Грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной плате РФ в феврале 2023 года, тогда и прошло первое заседание Совета. Цель Совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. Пятое заседание РГДС было посвящено теме "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях". В выездном заседании в Магасе приняли участие члены делового совета, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представители ингушских и грузинских туристических компаний, гиды, члены правительства Ингушетии, в том числе первый заместитель председателя правительства Олег Фурсов, а также глава Грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе. Участники встречи обсудили ситуацию в туристической отрасли в России и Грузии, участие регионов в развитии внутреннего туризма. Кроме того, участники заседания смогли ознакомиться с главными туристическими объектами горной Ингушетии и посетить древний христианский храм Тхаба-Ерды. По информации Балашова, предстоит рассмотреть предложение о проведении археологических раскопок на территории храма, чтобы узнать реальную дату его создания. Кроме того, по информации Балашова, в Ингушетии хотели бы решить вопрос с въездом граждан из их региона в Грузию. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем 11 декабря в Москве в офисе крупнейшей торговой сети X5 Group пройдет выставка грузинской сельхоз продукции, в том числе вина. В ней примут участие до 20 грузинских компаний. Цель мероприятия – популяризовать и упростить допуск грузинской продукции на рынок РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ингушетия, тбилиси, москва, грузино-российские отношения