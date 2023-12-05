https://sputnik-georgia.ru/20231205/kak-v-gruzii-izmenilis-tseny-za-god--mnogoe-podeshevelo-284723356.html

Как в Грузии изменились цены за год – многое подешевело

Как в Грузии изменились цены за год – многое подешевело

Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3% 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T20:00+0400

2023-12-05T20:00+0400

2023-12-05T20:00+0400

экономика

грузия

новости

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282990628_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a5ec1f53c48349fe86ec5f52cf4648fb.png

Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: здравоохранение, мебель и предметы быта, продукты и безалкогольные напитки.Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика