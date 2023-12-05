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Как в Грузии изменились цены за год – многое подешевело
Как в Грузии изменились цены за год – многое подешевело
Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3% 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T20:00+0400
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Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: здравоохранение, мебель и предметы быта, продукты и безалкогольные напитки.Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
Как в Грузии изменились цены за год – многое подешевело
Годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1% при целевом показателе 3%
Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: здравоохранение, мебель и предметы быта, продукты и безалкогольные напитки.
Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.
Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.