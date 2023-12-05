https://sputnik-georgia.ru/20231205/luchshee-vystuplenie-v-istorii--gruzinka-pokoryaet-proekt-voice-v-ssha-284715893.html

"Лучшее выступление в истории" – грузинка покоряет проект Voice в США

"Лучшее выступление в истории" – грузинка покоряет проект Voice в США

Пользователи YouTube в восторге от исполнения грузинской певицы 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T13:28+0400

2023-12-05T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) блестяще выступила на первом лайв-концерте американского "Голоса", вызвав восторженные комментарии как членов жюри, так и слушателей.Нини исполнила песню Lovesong группы The Cure в сопровождении музыкантов в первом прямом эфире проекта. Несмотря на то, что выступление Нини появилось в YouTube несколько часов назад, видео набрало более 40 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев слушателей. "Одно из лучших выступлений, которые я когда-либо видел в истории голоса", "Помимо потрясающего вокала, ее стиль для каждого выступления также потрясающ", "Я рыдала! Она буквально дарит нам достойные выступления как на Грэмми в каждом туре! Я хочу увидеть ее в финале!", пишут пользователи. Для Брегвадзе это выступление также стало особенным, об этом она написала в соцсети: Теперь дело остается за зрителями, проживающими в Америке. Они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу. Однако голосовать можно не всегда, а лишь в отведенное организаторами время. Желающие проголосовать за Нини могут сделать это на сайте телекомпании NBC https://voice.vote.nbc.com, а также с помощью приложения Voice, которое можно скачать и на Аndroid, и на IOS. Во вторник, 5 декабря, во время прямого эфира будут названы восемь участников, которые перейдут в полуфинал проекта. Также будут названы четыре аутсайдера, которые будут петь и соревноваться, чтобы остаться в шоу. После этого начнется пятиминутное голосование, после чего и решится, кто выбывает и остается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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