https://sputnik-georgia.ru/20231205/metel-tuman-sneg-zhiteley-gruzii-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-284725057.html

Метель, туман, снег: жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

Метель, туман, снег: жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

На отдельных участках дорог возможны ограничения 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T17:59+0400

2023-12-05T17:59+0400

2023-12-05T17:59+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды со второй половины 6 декабря до второй половины 7 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель. По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды