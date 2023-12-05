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Метель, туман, снег: жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды
Метель, туман, снег: жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды
На отдельных участках дорог возможны ограничения 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T17:59+0400
2023-12-05T17:59+0400
2023-12-05T17:59+0400
погода
грузия
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды со второй половины 6 декабря до второй половины 7 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель. По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды
Метель, туман, снег: жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды
На отдельных участках дорог возможны ограничения
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды со второй половины 6 декабря до второй половины 7 декабря, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В высокогорных районах Восточной Грузии ожидается сильный снег, возможно, образуются лавины. Синоптики также прогнозируют туман и метель.
По информации грузинских синоптиков, на отдельных участках автомобильных дорог Грузии, возможно, будут введены ограничения на передвижение.