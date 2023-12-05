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На востоке Грузии второй день борются с пожаром
На востоке Грузии второй день борются с пожаром
Местные жители заметили дым 4 декабря 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T11:25+0400
2023-12-05T11:25+0400
2023-12-05T12:00+0400
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кахети
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Второй день не удается локализовать пожар в лесу между селами Лечури и Пшави Телавского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Имеди". Загорелся нижний покров леса. Местные жители заметили дым в понедельник, 4 декабря, и сообщили в соответствующие службы. На данном этапе огонь не угрожает ближайшему населенному пункту, который находится в нескольких десятках километров от очагов возгорания. На месте работают несколько десятков пожарных. По прогнозам грузинских синоптиков, 5 декабря как в восточной, так и западной части страны сохранится сухая погода, без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети
грузия, происшествия, новости, кахети
На востоке Грузии второй день борются с пожаром
11:25 05.12.2023 (обновлено: 12:00 05.12.2023)
Местные жители заметили дым 4 декабря
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Второй день не удается локализовать пожар в лесу между селами Лечури и Пшави Телавского района (регион Кахети), сообщает телекомпания "Имеди".
Загорелся нижний покров леса. Местные жители заметили дым в понедельник, 4 декабря, и сообщили в соответствующие службы.
На данном этапе огонь не угрожает ближайшему населенному пункту, который находится в нескольких десятках километров от очагов возгорания. На месте работают несколько десятков пожарных.
По прогнозам грузинских синоптиков, 5 декабря как в восточной, так и западной части страны сохранится сухая погода, без осадков.