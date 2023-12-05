https://sputnik-georgia.ru/20231205/narodnye-primety-na-mitrofanov-den-chto-nelzya-delat-6-dekabrya-284720029.html

Народные приметы на Митрофанов день: что нельзя делать 6 декабря?

Народные приметы на Митрофанов день: что нельзя делать 6 декабря?

Православная церковь 6 декабря поминает святителя Митрофана Воронежского, Чудотворца, жившего в XVII веке 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T15:25+0400

2023-12-05T15:25+0400

2023-12-05T15:25+0400

справки

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В народном календаре 6 декабря называют Митрофанов день, с которым связывают много примет и запретов. О народных приметах на Митрофанов день и что нельзя делать 6 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Митрофанов день продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя 6 декабря есть блюда, содержащие мясо и молочные продукты. По народным приметам нельзя в Митрофанов день носить новую или неудобную обувь – можно привлечь проблемы и неприятности. Нельзя 6 декабря говорить много и громко – по приметам можно спугнуть счастье и удачу. Также в Митрофанов день нельзя злиться, ссориться и ругаться – есть примета, что конфликт 6 декабря, сулит денежные проблемы. Девушкам и женщинам в Митрофанов день нельзя ходить с распущенными волосами – по приметам это может вызвать путаницу в жизни. Плохая примета девушкам на выданье кушать 6 декабря пищу, приготовленную дома – придется весь год проходить в девках. Народные приметы По народным приметам погода улучшится, если в Митрофанов день небо на закате яркое. Ожидается холодная, но ясная погода, если в Митрофанов день облака на небе редкие, а если 6 декабря солнечно и тепло – это верная примета, что в июне будет тепло. Есть примета, что ветер усилится и погода испортится, если в Митрофанов день пойдет мокрый снег. По приметам похолодает, если 6 декабря месяц ясный на небе, и облака в Митрофанов день плывут низко. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки