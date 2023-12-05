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Почему Запад финансирует программы поддержки прав ЛГБТ в Грузии – мнение профессора
Почему Запад финансирует программы поддержки прав ЛГБТ в Грузии – мнение профессора
Западные НПО финансируют программы в поддержку секс-меньшинств для того, чтобы развалить государство, считает директор Научного центра природных катастроф... 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T16:01+0400
2023-12-05T16:01+0400
2023-12-05T16:06+0400
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Как рассказал эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, основа сильного устойчивого государства – это семья и экономика."Они вливают средства для того, чтобы подорвать семью, а семья – основа государства. Ведь если нет семьи, нет прочной основы государства, нет экономики", – считает Майсурадзе.По его словам, основой грузинской семьи являются культура и традиции, это эндемичные характеристики Грузии."Если лишить нас традиций и культуры, то лишается основ государство", – сказал Майсурадзе.USAID выделил 8 млн долларов на улучшение прав и условий жизни секс-меньшинств в Грузии.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, usaid, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, usaid, пресс-центр, видео
Почему Запад финансирует программы поддержки прав ЛГБТ в Грузии – мнение профессора
16:01 05.12.2023 (обновлено: 16:06 05.12.2023)
Западные НПО финансируют программы в поддержку секс-меньшинств для того, чтобы развалить государство, считает директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе
Как рассказал эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
, основа сильного устойчивого государства – это семья и экономика.
"Они вливают средства для того, чтобы подорвать семью, а семья – основа государства. Ведь если нет семьи, нет прочной основы государства, нет экономики", – считает Майсурадзе.
По его словам, основой грузинской семьи являются культура и традиции, это эндемичные характеристики Грузии.
"Если лишить нас традиций и культуры, то лишается основ государство", – сказал Майсурадзе.
USAID выделил 8 млн долларов на улучшение прав и условий жизни секс-меньшинств в Грузии.