https://sputnik-georgia.ru/20231205/pochemu-zapad-finansiruet-programmy-podderzhki-prav-lgbt-v-gruzii---mnenie-professora-284722774.html

Почему Запад финансирует программы поддержки прав ЛГБТ в Грузии – мнение профессора

Почему Запад финансирует программы поддержки прав ЛГБТ в Грузии – мнение профессора

Западные НПО финансируют программы в поддержку секс-меньшинств для того, чтобы развалить государство, считает директор Научного центра природных катастроф... 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T16:01+0400

2023-12-05T16:01+0400

2023-12-05T16:06+0400

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Как рассказал эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, основа сильного устойчивого государства – это семья и экономика."Они вливают средства для того, чтобы подорвать семью, а семья – основа государства. Ведь если нет семьи, нет прочной основы государства, нет экономики", – считает Майсурадзе.По его словам, основой грузинской семьи являются культура и традиции, это эндемичные характеристики Грузии."Если лишить нас традиций и культуры, то лишается основ государство", – сказал Майсурадзе.USAID выделил 8 млн долларов на улучшение прав и условий жизни секс-меньшинств в Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, usaid, пресс-центр, видео