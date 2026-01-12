https://sputnik-georgia.ru/20260112/eks-premeru-gruzii-soglasilsya-na-pyat-let-tyurmy----prokuratura-oformila-soglashenie-296604545.html

Экс-премьер Грузии согласился на пять лет тюрьмы – прокуратура оформила соглашение

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме... 12.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.

