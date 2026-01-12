Грузия
Экс-премьер Грузии согласился на пять лет тюрьмы – прокуратура оформила соглашение
Экс-премьер Грузии согласился на пять лет тюрьмы – прокуратура оформила соглашение

15:51 12.01.2026 (обновлено: 16:00 12.01.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2026
© Сourtesy of Georgian Government
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
