Экс-премьер Грузии согласился на пять лет тюрьмы – прокуратура оформила соглашение

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме
сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
15:51 12.01.2026 (обновлено: 16:00 12.01.2026)
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заключил процессуальное соглашение и согласился провести пять лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре Грузии.