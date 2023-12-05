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Ранение полицейского в Тбилиси – задержанному предъявлено обвинение
Ранение полицейского в Тбилиси – задержанному предъявлено обвинение
Предполагаемому преступнику грозит до 15 лет тюрьмы 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T16:22+0400
2023-12-05T16:22+0400
2023-12-05T16:22+0400
происшествия
новости
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специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в попытке умышленного убийства и ранении полицейского, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование, проведенное МВД, установило, что 3 декабря на проспекте Агмашенебели в Тбилиси в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные ранения в области груди и плеча. Сотрудники патрульной полиции, ставшие свидетелями указанного факта, в целях предотвращения преступления призвали обвиняемого остановиться и попытались разрядить ситуацию. В ответ обвиняемый напал на сотрудника полиции и нанес ему удар ножом в ногу. Правоохранители задержали обвиняемого на месте преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от десяти до 15 лет. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого лишения свободы в качестве меры пресечения. По информации СМИ, оба потерпевших были доставлены в клинику имени Аладашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
происшествия, новости, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд
Ранение полицейского в Тбилиси – задержанному предъявлено обвинение
Предполагаемому преступнику грозит до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в попытке умышленного убийства и ранении полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование, проведенное МВД, установило
, что 3 декабря на проспекте Агмашенебели в Тбилиси в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему множественные ранения в области груди и плеча.
Сотрудники патрульной полиции, ставшие свидетелями указанного факта, в целях предотвращения преступления призвали обвиняемого остановиться и попытались разрядить ситуацию. В ответ обвиняемый напал на сотрудника полиции и нанес ему удар ножом в ногу.
Правоохранители задержали обвиняемого на месте преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Нападение на полицейского, служащего Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти".
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от десяти до 15 лет. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого лишения свободы в качестве меры пресечения.
По информации СМИ, оба потерпевших были доставлены в клинику имени Аладашвили.