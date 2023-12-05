Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231205/stroitelstvo-trassy-vostok-zapad--otkryt-novyy-uchastok-na-zapade-gruzii-284727398.html
Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии
Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии
За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T19:29+0400
2023-12-05T19:37+0400
грузия
экономика
новости
строительство дороги
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284726664_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_04b9536d1098dba4b992feeec062db58.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Автомобильное движение открыто на 6-километровом участке Григолети-Кобулети строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Транзитная роль Грузии имеет важное значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. "На участке Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад к открытому в прошлом году 5-километровому участку добавлена ​​новая 6-километровая автодорога, на которой автомобильное движение открыто с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении. Проект строительства магистральной дороги Григолети-Кобулети включает в себя строительство 14-километровой четырехполосной асфальтобетонной дороги, 22 мостовых переходов, 4 транспортных развязок, водопроводов и подземных выходов. Через объездную дорогу Григолети-Кобулети дорога Самтредиа-Григолети будет соединена с объездной дорогой Кобулети, и транспортный поток переместится из Григолети в Кобулети по высокоскоростной автомагистрали. За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284726664_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_f21ff0e49a3a684ddd61d80d98c5d10c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, строительство дороги, департамент автомобильных дорог
грузия, экономика, новости, строительство дороги, департамент автомобильных дорог

Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии

19:29 05.12.2023 (обновлено: 19:37 05.12.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Автомобильное движение открыто на 6-километровом участке Григолети-Кобулети строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Транзитная роль Грузии имеет важное значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2023
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
© Courtesy of Roads Department of Georgia
"На участке Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад к открытому в прошлом году 5-километровому участку добавлена ​​новая 6-километровая автодорога, на которой автомобильное движение открыто с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.
Проект строительства магистральной дороги Григолети-Кобулети включает в себя строительство 14-километровой четырехполосной асфальтобетонной дороги, 22 мостовых переходов, 4 транспортных развязок, водопроводов и подземных выходов.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2023
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Через объездную дорогу Григолети-Кобулети дорога Самтредиа-Григолети будет соединена с объездной дорогой Кобулети, и транспортный поток переместится из Григолети в Кобулети по высокоскоростной автомагистрали.
За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2023
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0