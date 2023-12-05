https://sputnik-georgia.ru/20231205/stroitelstvo-trassy-vostok-zapad--otkryt-novyy-uchastok-na-zapade-gruzii-284727398.html

Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии

Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии

За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T19:29+0400

2023-12-05T19:29+0400

2023-12-05T19:37+0400

грузия

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строительство дороги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Автомобильное движение открыто на 6-километровом участке Григолети-Кобулети строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Транзитная роль Грузии имеет важное значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. "На участке Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад к открытому в прошлом году 5-километровому участку добавлена ​​новая 6-километровая автодорога, на которой автомобильное движение открыто с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении. Проект строительства магистральной дороги Григолети-Кобулети включает в себя строительство 14-километровой четырехполосной асфальтобетонной дороги, 22 мостовых переходов, 4 транспортных развязок, водопроводов и подземных выходов. Через объездную дорогу Григолети-Кобулети дорога Самтредиа-Григолети будет соединена с объездной дорогой Кобулети, и транспортный поток переместится из Григолети в Кобулети по высокоскоростной автомагистрали. За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство дороги, департамент автомобильных дорог