Строительство трассы Восток-Запад – открыт новый участок на западе Грузии
19:29 05.12.2023 (обновлено: 19:37 05.12.2023)
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Автомобильное движение открыто на 6-километровом участке Григолети-Кобулети строящейся международной автомагистрали Восток-Запад, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Транзитная роль Грузии имеет важное значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
"На участке Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад к открытому в прошлом году 5-километровому участку добавлена новая 6-километровая автодорога, на которой автомобильное движение открыто с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.
Проект строительства магистральной дороги Григолети-Кобулети включает в себя строительство 14-километровой четырехполосной асфальтобетонной дороги, 22 мостовых переходов, 4 транспортных развязок, водопроводов и подземных выходов.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Через объездную дорогу Григолети-Кобулети дорога Самтредиа-Григолети будет соединена с объездной дорогой Кобулети, и транспортный поток переместится из Григолети в Кобулети по высокоскоростной автомагистрали.
За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaУчасток Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Участок Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.