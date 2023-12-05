https://sputnik-georgia.ru/20231205/tbilisi-ukrashayut-k-novomu-godu--prospekt-rustaveli-budet-vremenno-zakryt-284719100.html
Тбилиси украшают к Новому Году – проспект Руставели будет временно закрыт
Тбилиси украшают к Новому Году – проспект Руставели будет временно закрыт
Автомобилистам предлагают пользоваться объездными дорогами 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T14:36+0400
2023-12-05T14:36+0400
2023-12-05T14:36+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет частично ограничено из-за монтажа новогоднего освещения, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. В частности, движение автотранспорта будет ограничено с площади Первой Республики до площади Свободы 6 декабря с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени. Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц Мтацминда движение будет возможно через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а далее с использованием улиц Барнова, Гогебашвили и Какабадзееби. С остальных улиц Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и станцию метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Тбилиси украшают к Новому Году – проспект Руставели будет временно закрыт
Автомобилистам предлагают пользоваться объездными дорогами
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет частично ограничено из-за монтажа новогоднего освещения, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.
В частности, движение автотранспорта будет ограничено с площади Первой Республики до площади Свободы 6 декабря с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени. Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили.
С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц Мтацминда движение будет возможно через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а далее с использованием улиц Барнова, Гогебашвили и Какабадзееби.
С остальных улиц Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и станцию метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе.
На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели.