https://sputnik-georgia.ru/20231205/tbilisi-ukrashayut-k-novomu-godu--prospekt-rustaveli-budet-vremenno-zakryt-284719100.html

Тбилиси украшают к Новому Году – проспект Руставели будет временно закрыт

Тбилиси украшают к Новому Году – проспект Руставели будет временно закрыт

Автомобилистам предлагают пользоваться объездными дорогами 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T14:36+0400

2023-12-05T14:36+0400

2023-12-05T14:36+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0f/262880334_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_91c48f5674a0a1a002eb00bb62615442.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Руставели в центре Тбилиси будет частично ограничено из-за монтажа новогоднего освещения, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. В частности, движение автотранспорта будет ограничено с площади Первой Республики до площади Свободы 6 декабря с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени. Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили. С проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц Мтацминда движение будет возможно через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а далее с использованием улиц Барнова, Гогебашвили и Какабадзееби. С остальных улиц Мтацминда попасть на проспект Меликишвили и станцию метро "Руставели" можно будет через улицы Грибоедова, Макашвили, Барнова и Шанидзе. На площади Свободы передвижение будет ограничено только в направлении проспекта Руставели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси