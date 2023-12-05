https://sputnik-georgia.ru/20231205/voz-ne-dovolno-nizkimi-nalogami-na-alkogol-v--mire-284731385.html

ВОЗ не довольна низкими налогами на алкоголь в мире

ВОЗ не довольна низкими налогами на алкоголь в мире

Во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки 05.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 млн человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя, а более 8 млн – из-за неправильного питания, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По мнению ВОЗ, введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей.Помимо этого, высокие налоги на алкоголь помогут предотвратить насилие и ДТП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, алкоголь, налоги