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ВОЗ не довольна низкими налогами на алкоголь в мире
ВОЗ не довольна низкими налогами на алкоголь в мире
Во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T22:27+0400
2023-12-05T22:27+0400
2023-12-05T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 млн человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя, а более 8 млн – из-за неправильного питания, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По мнению ВОЗ, введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей.Помимо этого, высокие налоги на алкоголь помогут предотвратить насилие и ДТП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, алкоголь, налоги
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, алкоголь, налоги
ВОЗ не довольна низкими налогами на алкоголь в мире
22:27 05.12.2023 (обновлено: 22:38 05.12.2023)
Во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Налоги на алкогольные и сладкие напитки во всем мире слишком низкие, в то время как 2,6 млн человек ежегодно умирают из-за употребления алкоголя, а более 8 млн – из-за неправильного питания, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня публикует новые данные, которые показывают, что во всем мире применяется низкая ставка налога на вредные для здоровья продукты, такие как алкоголь и сладкие напитки. Полученные данные подчеркивают, что большинство стран не использует налоги для стимулирования более здорового поведения", – говорится в заявлении.
По мнению ВОЗ, введение налога на алкоголь и алкогольные напитки уменьшит количество таких смертей.
Помимо этого, высокие налоги на алкоголь помогут предотвратить насилие и ДТП.