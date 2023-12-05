https://sputnik-georgia.ru/20231205/yushkov-o-novykh-chlenakh-opek-sokraschenii-dobychi-i-buduschem-tsen-na-neft-284708296.html

Юшков о новых членах ОПЕК+, сокращении добычи и будущем цен на нефть

Юшков о новых членах ОПЕК+, сокращении добычи и будущем цен на нефть

Зачем страны ОПЕК+ в очередной раз сократили добычу нефти? Как это скажется на мировом энергетическом рынке? 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T12:03+0400

2023-12-05T12:03+0400

2023-12-05T12:03+0400

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фонд национальной энергетической безопасности

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А также, почему Бразилия решила присоединиться к организации? Остались ли у Запада инструменты для борьбы с нефтью из России? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

бразилия

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мультимедиа, видео, экономика, в мире, бразилия, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео