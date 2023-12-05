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Юшков о новых членах ОПЕК+, сокращении добычи и будущем цен на нефть
Юшков о новых членах ОПЕК+, сокращении добычи и будущем цен на нефть
Зачем страны ОПЕК+ в очередной раз сократили добычу нефти? Как это скажется на мировом энергетическом рынке? 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T12:03+0400
2023-12-05T12:03+0400
2023-12-05T12:03+0400
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бразилия
игорь юшков
опек
фонд национальной энергетической безопасности
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А также, почему Бразилия решила присоединиться к организации? Остались ли у Запада инструменты для борьбы с нефтью из России? Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, в мире, бразилия, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, бразилия, игорь юшков, опек, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков о новых членах ОПЕК+, сокращении добычи и будущем цен на нефть
Зачем страны ОПЕК+ в очередной раз сократили добычу нефти? Как это скажется на мировом энергетическом рынке?
А также, почему Бразилия решила присоединиться к организации? Остались ли у Запада инструменты для борьбы с нефтью из России?
Ответы на все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.