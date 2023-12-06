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Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY
Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY
Благотворительная организация CIWEM объявила победителей международного фотоконкурса Environmental Photographer of the Year. Смотрите в фотоленте Sputnik... 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T16:13+0400
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Жюри конкурса выбрало лучшие снимки, показывающие красоту окружающей среды и актуальные проблемы экологии. В общей сложности в Environmental Photographer of the Year 2023 приняли участие более 1 500 фотографов – профессионалов и любителей – из 159 стран мира.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс

Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY

16:13 06.12.2023 (обновлено: 16:34 06.12.2023)
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НовостиTelegram
Благотворительная организация CIWEM объявила победителей международного фотоконкурса Environmental Photographer of the Year. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительных работ
Жюри конкурса выбрало лучшие снимки, показывающие красоту окружающей среды и актуальные проблемы экологии.
В общей сложности в Environmental Photographer of the Year 2023 приняли участие более 1 500 фотографов – профессионалов и любителей – из 159 стран мира.
© photo : Maurizio di Pietro/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Черный солдат" фотографа Маурицио ди Пьетро, ставший победителем конкурса Environmental Photographer of the Year 2023.

Снимок &quot;Черный солдат&quot; фотографа Маурицио ди Пьетро, ставший победителем конкурса Environmental Photographer of the Year 2023. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Maurizio di Pietro/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Черный солдат" фотографа Маурицио ди Пьетро, ставший победителем конкурса Environmental Photographer of the Year 2023.

© photo : Nicolas Marin Benitez/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Кораллы ночью" фотографа Николаса Марина Бенитеса.

Снимок &quot;Кораллы ночью&quot; фотографа Николаса Марина Бенитеса. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Nicolas Marin Benitez/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Кораллы ночью" фотографа Николаса Марина Бенитеса.

© photo : Solayman Hossain/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Зона, пострадавшая от наводнения" фотографа Солаймана Хоссейна.

Снимок &quot;Зона, пострадавшая от наводнения&quot; фотографа Солаймана Хоссейна. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Solayman Hossain/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Зона, пострадавшая от наводнения" фотографа Солаймана Хоссейна.

© photo : Mauro de Bettio/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Габра Вызов" фотографа Мауро де Беттио.

Снимок &quot;Габра Вызов&quot; фотографа Мауро де Беттио. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Mauro de Bettio/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Габра Вызов" фотографа Мауро де Беттио.

© photo : Anirban Dutta/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Нарушитель" фотографа Анирбана Дутты.

Снимок &quot;Нарушитель&quot; фотографа Анирбана Дутты. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Anirban Dutta/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Нарушитель" фотографа Анирбана Дутты.

© photo : Chunshui Yu/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Сушильное поле" фотографа Чуншуйа Юйа.

Снимок &quot;Сушильное поле&quot; фотографа Чуншуйа Юйа. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Chunshui Yu/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Сушильное поле" фотографа Чуншуйа Юйа.

© photo : Tran Tuan Viet/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Фестиваль грязевой борьбы" фотографа Чана Туана Вьета.

Снимок &quot;Фестиваль грязевой борьбы&quot; фотографа Чана Туана Вьета. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Tran Tuan Viet/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Фестиваль грязевой борьбы" фотографа Чана Туана Вьета.

© photo : Mohammad Ataei Mohammadi/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Спасательная операция в заливе Горган" фотографа Мохаммада Атаи Мохаммади.

Снимок &quot;Спасательная операция в заливе Горган&quot; фотографа Мохаммада Атаи Мохаммади. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Mohammad Ataei Mohammadi/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Спасательная операция в заливе Горган" фотографа Мохаммада Атаи Мохаммади.

© photo : Kamol Das/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Работа в красной пыли кирпичной печи" фотографа Камола Даса.

Снимок &quot;Работа в красной пыли кирпичной печи&quot; фотографа Камола Даса. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Kamol Das/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Работа в красной пыли кирпичной печи" фотографа Камола Даса.

© photo : Md Shafiul Islam/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Выживание буйволов во время засухи" фотографа Шафиула Ислама.

Снимок &quot;Выживание буйволов во время засухи&quot; фотографа Шафиула Ислама. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Md Shafiul Islam/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Выживание буйволов во время засухи" фотографа Шафиула Ислама.

© photo : Adrián Irago/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Быстрая помощь" фотографа Адриана Ираго.

Снимок &quot;Быстрая помощь&quot; фотографа Адриана Ираго. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Adrián Irago/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Быстрая помощь" фотографа Адриана Ираго.

© photo : F. Dilek Yurdakul/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Лошади" фотографа Ф. Дилека Юрдакула.

Снимок &quot;Лошади&quot; фотографа Ф. Дилека Юрдакула. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : F. Dilek Yurdakul/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Лошади" фотографа Ф. Дилека Юрдакула.

© photo : Donovan Torres/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Спасение OS35" фотографа Донована Торреса.

Снимок &quot;Спасение OS35&quot; фотографа Донована Торреса. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Donovan Torres/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Спасение OS35" фотографа Донована Торреса.

© photo : Jahid Apu/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Пройти через мусор" фотографа Джахида Апу.

Снимок &quot;Пройти через мусор&quot; фотографа Джахида Апу. - Sputnik Грузия
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© photo : Jahid Apu/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Пройти через мусор" фотографа Джахида Апу.

© photo : Haider Khan/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Настоящий герой" фотографа Хайдера Хана.

Снимок &quot;Настоящий герой&quot; фотографа Хайдера Хана. - Sputnik Грузия
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© photo : Haider Khan/Environmental Photographer of the Year 2023

Снимок "Настоящий герой" фотографа Хайдера Хана.

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