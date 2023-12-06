https://sputnik-georgia.ru/20231206/284737127.html

Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY

Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY

Благотворительная организация CIWEM объявила победителей международного фотоконкурса Environmental Photographer of the Year. Смотрите в фотоленте Sputnik... 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T16:13+0400

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Жюри конкурса выбрало лучшие снимки, показывающие красоту окружающей среды и актуальные проблемы экологии. В общей сложности в Environmental Photographer of the Year 2023 приняли участие более 1 500 фотографов – профессионалов и любителей – из 159 стран мира.

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