Незваный гость и светящиеся кораллы: победители и финалисты конкурса EPOY
Снимок "Черный солдат" фотографа Маурицио ди Пьетро, ставший победителем конкурса Environmental Photographer of the Year 2023.
Снимок "Черный солдат" фотографа Маурицио ди Пьетро, ставший победителем конкурса Environmental Photographer of the Year 2023.
Снимок "Кораллы ночью" фотографа Николаса Марина Бенитеса.
Снимок "Кораллы ночью" фотографа Николаса Марина Бенитеса.
Снимок "Зона, пострадавшая от наводнения" фотографа Солаймана Хоссейна.
Снимок "Зона, пострадавшая от наводнения" фотографа Солаймана Хоссейна.
Снимок "Габра Вызов" фотографа Мауро де Беттио.
Снимок "Габра Вызов" фотографа Мауро де Беттио.
Снимок "Нарушитель" фотографа Анирбана Дутты.
Снимок "Нарушитель" фотографа Анирбана Дутты.
Снимок "Сушильное поле" фотографа Чуншуйа Юйа.
Снимок "Сушильное поле" фотографа Чуншуйа Юйа.
Снимок "Фестиваль грязевой борьбы" фотографа Чана Туана Вьета.
Снимок "Фестиваль грязевой борьбы" фотографа Чана Туана Вьета.
Снимок "Спасательная операция в заливе Горган" фотографа Мохаммада Атаи Мохаммади.
Снимок "Спасательная операция в заливе Горган" фотографа Мохаммада Атаи Мохаммади.
Снимок "Работа в красной пыли кирпичной печи" фотографа Камола Даса.
Снимок "Работа в красной пыли кирпичной печи" фотографа Камола Даса.
Снимок "Выживание буйволов во время засухи" фотографа Шафиула Ислама.
Снимок "Выживание буйволов во время засухи" фотографа Шафиула Ислама.
Снимок "Быстрая помощь" фотографа Адриана Ираго.
Снимок "Быстрая помощь" фотографа Адриана Ираго.
Снимок "Лошади" фотографа Ф. Дилека Юрдакула.
Снимок "Лошади" фотографа Ф. Дилека Юрдакула.
Снимок "Спасение OS35" фотографа Донована Торреса.
Снимок "Спасение OS35" фотографа Донована Торреса.
Снимок "Пройти через мусор" фотографа Джахида Апу.
Снимок "Пройти через мусор" фотографа Джахида Апу.
Снимок "Настоящий герой" фотографа Хайдера Хана.
Снимок "Настоящий герой" фотографа Хайдера Хана.