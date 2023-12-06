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Батумское "Динамо" и тбилисское "Сабуртало" сыграют в финале Кубка Грузии
Батумское "Динамо" и тбилисское "Сабуртало" сыграют в финале Кубка Грузии
До решающего матча остались считанные часы 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T15:38+0400
2023-12-06T15:38+0400
2023-12-06T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Финальный матч Кубка Грузии по футболу имени легендарного Давида Кипиани, в котором встретятся тбилисский клуб "Сабуртало" и батумское "Динамо", состоится в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи в среду, 6 декабря. В полуфинале Кубка 7 ноября батумское "Динамо" разгромило "Колхети" со счетом 3:1. Команда вышла в финал в шестой раз (1993, 1995, 1996, 1997, 1998 годы), но трофей завоевала лишь в 1998 году. Во втором полуфинале клуб "Сабуртало" обыграл цхалтубский "Самгурали" со счетом 2:1 и будет бороться за титул в третий раз. Команда дважды выходила в финал (в 2019 и 2021 годах) и оба раза побеждала. Начало матча в 19.00 по тбилисскому времени. За несколько дней до финального матча руководство футбольного клуба "Сабуртало" принесло извинения болельщикам и игрокам соперника за опубликованный видеоролик. "Аджария – аджарцам, но кубок остается в Тбилиси", – этот лозунг, прозвучавший в видео болельщиков тбилисского клуба, вызвал негодование среди пользователей Сети."Сабуртало" финишировал на шестом месте в Национальной лиге, и для участия в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА им обязательно нужно выиграть финал кубка. Батумское "Динамо", как победитель Национальной лиги, гарантированно участвует в квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Первым обладателем Кубка Грузии в 1990 году стала ланчхутская "Гурия". Всего в финале приняли участие 19 команд. Абсолютным рекордсменом является тбилисское "Динамо" – 15 финалов и 13 титулов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, давид кипиани, михаил месхи, уефа
Батумское "Динамо" и тбилисское "Сабуртало" сыграют в финале Кубка Грузии
15:38 06.12.2023 (обновлено: 16:01 06.12.2023)
До решающего матча остались считанные часы
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Финальный матч Кубка Грузии по футболу имени легендарного Давида Кипиани, в котором встретятся тбилисский клуб "Сабуртало" и батумское "Динамо", состоится в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи в среду, 6 декабря.
В полуфинале Кубка 7 ноября батумское "Динамо" разгромило "Колхети" со счетом 3:1. Команда вышла в финал в шестой раз (1993, 1995, 1996, 1997, 1998 годы), но трофей завоевала лишь в 1998 году.
Во втором полуфинале клуб "Сабуртало" обыграл цхалтубский "Самгурали" со счетом 2:1 и будет бороться за титул в третий раз. Команда дважды выходила в финал (в 2019 и 2021 годах) и оба раза побеждала.
Начало матча в 19.00 по тбилисскому времени.
За несколько дней до финального матча руководство футбольного клуба "Сабуртало" принесло извинения болельщикам и игрокам соперника за опубликованный видеоролик. "Аджария – аджарцам, но кубок остается в Тбилиси", – этот лозунг, прозвучавший в видео болельщиков тбилисского клуба, вызвал негодование среди пользователей Сети.
"Поскольку видеообращение, распространенное перед финалом, вызвало неоднозначный отклик общественности, считаем необходимым внести небольшое уточнение. Прежде всего, единственной целью видео было воодушевить наших болельщиков и служить исключительно спортивным интересам", – говорится в сообщении клуба.
"Сабуртало" финишировал на шестом месте в Национальной лиге, и для участия в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА им обязательно нужно выиграть финал кубка.
Батумское "Динамо", как победитель Национальной лиги, гарантированно участвует в квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Первым обладателем Кубка Грузии в 1990 году стала ланчхутская "Гурия". Всего в финале приняли участие 19 команд. Абсолютным рекордсменом является тбилисское "Динамо" – 15 финалов и 13 титулов.