https://sputnik-georgia.ru/20231206/batumskoe-dinamo-i-tbilisskiy-saburtalo-sygrayut-v-finale-kubka-gruzii-284749566.html

Батумское "Динамо" и тбилисское "Сабуртало" сыграют в финале Кубка Грузии

Батумское "Динамо" и тбилисское "Сабуртало" сыграют в финале Кубка Грузии

До решающего матча остались считанные часы 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T15:38+0400

2023-12-06T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Финальный матч Кубка Грузии по футболу имени легендарного Давида Кипиани, в котором встретятся тбилисский клуб "Сабуртало" и батумское "Динамо", состоится в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи в среду, 6 декабря. В полуфинале Кубка 7 ноября батумское "Динамо" разгромило "Колхети" со счетом 3:1. Команда вышла в финал в шестой раз (1993, 1995, 1996, 1997, 1998 годы), но трофей завоевала лишь в 1998 году. Во втором полуфинале клуб "Сабуртало" обыграл цхалтубский "Самгурали" со счетом 2:1 и будет бороться за титул в третий раз. Команда дважды выходила в финал (в 2019 и 2021 годах) и оба раза побеждала. Начало матча в 19.00 по тбилисскому времени. За несколько дней до финального матча руководство футбольного клуба "Сабуртало" принесло извинения болельщикам и игрокам соперника за опубликованный видеоролик. "Аджария – аджарцам, но кубок остается в Тбилиси", – этот лозунг, прозвучавший в видео болельщиков тбилисского клуба, вызвал негодование среди пользователей Сети."Сабуртало" финишировал на шестом месте в Национальной лиге, и для участия в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА им обязательно нужно выиграть финал кубка. Батумское "Динамо", как победитель Национальной лиги, гарантированно участвует в квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Первым обладателем Кубка Грузии в 1990 году стала ланчхутская "Гурия". Всего в финале приняли участие 19 команд. Абсолютным рекордсменом является тбилисское "Динамо" – 15 финалов и 13 титулов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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