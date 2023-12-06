https://sputnik-georgia.ru/20231206/dvizhenie-na-glavnoy-trasse-gruzii-budet-vremenno-ogranicheno-284758325.html
Движение на главной трассе Грузии будет временно ограничено
Движение на главной трассе Грузии будет временно ограничено
Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с востока на запад, будет ограничено с 7 декабря 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T22:12+0400
2023-12-06T22:12+0400
2023-12-06T22:14+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за ремонтных работ, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Ограничения коснутся 255-259 км участка данной дороги. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с востока на запад, будет ограничено 7 декабря с 10:00 до 21:00 9 декабря. В течение указанного периода времени транспортные средства, движущиеся с запада на восток, будут передвигаться по второстепенной дороге Нахширгеле-Кутаиси-Самтредиа. Движение в этом режиме будет осуществляться под непосредственным наблюдением и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Движение на главной трассе Грузии будет временно ограничено
22:12 06.12.2023 (обновлено: 22:14 06.12.2023)
Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с востока на запад, будет ограничено с 7 декабря
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет временно ограничено из-за ремонтных работ, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Ограничения коснутся 255-259 км участка данной дороги. Из-за ремонтных работ движение автотранспорта, следующего с востока на запад, будет ограничено 7 декабря с 10:00 до 21:00 9 декабря.
В течение указанного периода времени транспортные средства, движущиеся с запада на восток, будут передвигаться по второстепенной дороге Нахширгеле-Кутаиси-Самтредиа. Движение в этом режиме будет осуществляться под непосредственным наблюдением и координацией патрульной полиции.