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Это ложь! – мэр Тбилиси рассказал о снесенных в городе постройках
Это ложь! – мэр Тбилиси рассказал о снесенных в городе постройках
Мэрия Тбилиси предлагает бездомным программы по обеспечению жильем, поэтому не стоит участвовать в мошеннических съемах, отметил Каха Каладзе 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T17:37+0400
2023-12-06T17:37+0400
2023-12-06T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что в демонтированных муниципальной инспекцией недостроенных зданиях в Самгорском районе столицы жили люди. По информации телекомпании "Мтавари", муниципальная инспекция демонтировала не 20 построек, как было сказано в официальной информации, а 33 постройки. При этом в некоторых домах уже жили семьи. Среди оказавшихся ночью под открытым небом есть несовершеннолетние, утверждает телекомпания. В ответ в мэрии заявили, что снесенные дома не были достроены и в них никто не жил. По словам мэра, существуют группы мошенников, которые убеждают людей, что они помогут за деньги узаконить земельные участки, принадлежащие государству. Как пояснил мэр, у городских властей есть программы, которые помогают людям, не имеющим жилья, снимать жилье в столице или передают им муниципальное жилье. При этом, если у человека есть дом в одном из регионов страны, то это не означает, что мэрия приобретет ему жилье. Если кому-то негде жить в Тбилиси, это не значит, что мэрия купит ему квартиру. Такое отношение неправильное, подчеркнул Каладзе. Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался в столице с поселка Африка на окраине Тбилиси в декабре 2020 года и сопровождался столкновениями между полицией и владельцами построек. С 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Это ложь! – мэр Тбилиси рассказал о снесенных в городе постройках
17:37 06.12.2023 (обновлено: 17:57 06.12.2023)
Мэрия Тбилиси предлагает бездомным программы по обеспечению жильем, поэтому не стоит участвовать в мошеннических съемах, отметил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что в демонтированных муниципальной инспекцией недостроенных зданиях в Самгорском районе столицы жили люди.
По информации телекомпании "Мтавари", муниципальная инспекция демонтировала не 20 построек, как было сказано в официальной информации, а 33 постройки. При этом в некоторых домах уже жили семьи. Среди оказавшихся ночью под открытым небом есть несовершеннолетние, утверждает телекомпания. В ответ в мэрии заявили, что снесенные дома не были достроены и в них никто не жил.
"Это ложь, что здесь кто-то жил. Строительство этих зданий началось несколько недель назад. А сейчас их демонтировали. Это государственные и муниципальные земельные участки", – заявил Каладзе.
По словам мэра, существуют группы мошенников, которые убеждают людей, что они помогут за деньги узаконить земельные участки, принадлежащие государству.
"Существуют мошеннические группы, которые убеждают людей, что они могут построить здания на участке земли, принадлежащей государству, а затем узаконить ее. За это вымогают деньги. Это большая ложь. Я сделал ряд заявлений на эту тему и еще раз призываю общественность не ошибаться и не совершать беззаконие", – заявил Каладзе.
Как пояснил мэр, у городских властей есть программы, которые помогают людям, не имеющим жилья, снимать жилье в столице или передают им муниципальное жилье.
При этом, если у человека есть дом в одном из регионов страны, то это не означает, что мэрия приобретет ему жилье. Если кому-то негде жить в Тбилиси, это не значит, что мэрия купит ему квартиру. Такое отношение неправильное, подчеркнул Каладзе.
Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался в столице с поселка Африка на окраине Тбилиси в декабре 2020 года и сопровождался столкновениями между полицией и владельцами построек.
С 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности.