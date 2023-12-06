https://sputnik-georgia.ru/20231206/eto-lozh---mer-tbilisi-rasskazal-o--snesennykh-v-gorode-postroykakh-284754651.html

Это ложь! – мэр Тбилиси рассказал о снесенных в городе постройках

Это ложь! – мэр Тбилиси рассказал о снесенных в городе постройках

Мэрия Тбилиси предлагает бездомным программы по обеспечению жильем, поэтому не стоит участвовать в мошеннических съемах, отметил Каха Каладзе 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T17:37+0400

2023-12-06T17:37+0400

2023-12-06T17:57+0400

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тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе опроверг информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что в демонтированных муниципальной инспекцией недостроенных зданиях в Самгорском районе столицы жили люди. По информации телекомпании "Мтавари", муниципальная инспекция демонтировала не 20 построек, как было сказано в официальной информации, а 33 постройки. При этом в некоторых домах уже жили семьи. Среди оказавшихся ночью под открытым небом есть несовершеннолетние, утверждает телекомпания. В ответ в мэрии заявили, что снесенные дома не были достроены и в них никто не жил. По словам мэра, существуют группы мошенников, которые убеждают людей, что они помогут за деньги узаконить земельные участки, принадлежащие государству. Как пояснил мэр, у городских властей есть программы, которые помогают людям, не имеющим жилья, снимать жилье в столице или передают им муниципальное жилье. При этом, если у человека есть дом в одном из регионов страны, то это не означает, что мэрия приобретет ему жилье. Если кому-то негде жить в Тбилиси, это не значит, что мэрия купит ему квартиру. Такое отношение неправильное, подчеркнул Каладзе. Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался в столице с поселка Африка на окраине Тбилиси в декабре 2020 года и сопровождался столкновениями между полицией и владельцами построек. С 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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