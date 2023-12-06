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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T11:15+0400
2023-12-06T11:15+0400
2023-12-06T13:15+0400
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мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, в мире, видео
мультимедиа, мария захарова, мид россии, россия, в мире, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
11:15 06.12.2023 (обновлено: 13:15 06.12.2023)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.