https://sputnik-georgia.ru/20231206/ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-284746284.html

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.12.2023, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

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