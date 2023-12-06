https://sputnik-georgia.ru/20231206/glava-natsionalnogo-tsentra-ekzamenov-gruzii-ushla-v-otstavku-284755815.html

Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку

Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку

Софо Горгодзе отметила, что ее решение не имеет никакого отношения к деятельности центра 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T19:05+0400

2023-12-06T19:05+0400

2023-12-06T19:36+0400

новости

грузия

национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе подала в отставку – с 1 января она больше не будет руководить центром, ее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети.При этом она поблагодарила своих коллег за сотрудничество.Сопо Горгодзе возглавляла Национальный центр экзаменов и оценок с октября 2018 года.Национальный центр экзаменов и оценок занимается организацией Единых национальных экзаменов для поступления в вузы, Единых магистерских экзаменов, сертификационных экзаменов для педагогов, школьных экзаменов и национальных учебных олимпиад. Кроме того, центр принимает участие в планировании и осуществлении других экзаменов, проводимых государственными органами в рамках межведомственного сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, национальный центр экзаменов и оценок грузии