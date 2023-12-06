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Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку
Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку
Софо Горгодзе отметила, что ее решение не имеет никакого отношения к деятельности центра 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T19:05+0400
2023-12-06T19:05+0400
2023-12-06T19:36+0400
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национальный центр экзаменов и оценок грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе подала в отставку – с 1 января она больше не будет руководить центром, ее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети.При этом она поблагодарила своих коллег за сотрудничество.Сопо Горгодзе возглавляла Национальный центр экзаменов и оценок с октября 2018 года.Национальный центр экзаменов и оценок занимается организацией Единых национальных экзаменов для поступления в вузы, Единых магистерских экзаменов, сертификационных экзаменов для педагогов, школьных экзаменов и национальных учебных олимпиад. Кроме того, центр принимает участие в планировании и осуществлении других экзаменов, проводимых государственными органами в рамках межведомственного сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, национальный центр экзаменов и оценок грузии
новости, грузия, национальный центр экзаменов и оценок грузии
Глава Национального центра экзаменов Грузии ушла в отставку
19:05 06.12.2023 (обновлено: 19:36 06.12.2023)
Софо Горгодзе отметила, что ее решение не имеет никакого отношения к деятельности центра
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе подала в отставку – с 1 января она больше не будет руководить центром, ее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети.
"На данном этапе я приняла решение покинуть должность директора Национального центра оценок и экзаменов 1 января на основании личного заявления. Я также хотела бы подчеркнуть, что я приняла это решение несколько месяцев назад, и оно не имеет никакого отношения к деятельности центра", – сказано в сообщении Горгодзе.
При этом она поблагодарила своих коллег за сотрудничество.
Сопо Горгодзе возглавляла Национальный центр экзаменов и оценок с октября 2018 года.
Национальный центр экзаменов и оценок занимается организацией Единых национальных экзаменов для поступления в вузы, Единых магистерских экзаменов, сертификационных экзаменов для педагогов, школьных экзаменов и национальных учебных олимпиад. Кроме того, центр принимает участие в планировании и осуществлении других экзаменов, проводимых государственными органами в рамках межведомственного сотрудничества.