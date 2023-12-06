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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси до 10 декабря ожидаются дожди и туман 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T17:57+0400
2023-12-06T17:57+0400
2023-12-06T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Грузии до 10 декабря, а до утра 7 декабря в северных горных районах Восточной Грузии ожидаются сильный снегопад, лавинная опасность, туман и метель, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По информации Агентства, в Западной Грузии ожидаются небольшие осадки, а в восточной части страны – относительно холодная погода. В Тбилиси до 10 декабря периодически ожидаются дожди и туман, температура воздуха днем прогреется до 11 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов. Ожидается ветер восточного направления. В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Время от времени ожидается сильный ветер восточного направления. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается небольшой дождь и ветер восточного направления. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. Небольшие осадки ожидаются и в высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро). Температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) до 10 декабря ожидается дождь, 9-11 градусов тепла днем. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) временами возможен дождь. Температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются осадки, а температура воздуха прогреется до 8-10 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 10 декабря ожидается снег, а до утра 7 декабря местами сильный. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, прогноз погоды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, прогноз погоды
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси до 10 декабря ожидаются дожди и туман
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Грузии до 10 декабря, а до утра 7 декабря в северных горных районах Восточной Грузии ожидаются сильный снегопад, лавинная опасность, туман и метель, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По информации Агентства, в Западной Грузии ожидаются небольшие осадки, а в восточной части страны – относительно холодная погода.
В Тбилиси до 10 декабря периодически ожидаются дожди и туман, температура воздуха днем прогреется до 11 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов. Ожидается ветер восточного направления.
В Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается дождь. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Время от времени ожидается сильный ветер восточного направления.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) также ожидается небольшой дождь и ветер восточного направления. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла.
Небольшие осадки ожидаются и в высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро). Температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) до 10 декабря ожидается дождь, 9-11 градусов тепла днем.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) временами возможен дождь. Температура воздуха составит 8-10 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидаются осадки, а температура воздуха прогреется до 8-10 градусов тепла.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 10 декабря ожидается снег, а до утра 7 декабря местами сильный. Температура воздуха днем составит 4-6 градусов тепла.