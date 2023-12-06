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Ханука 2023: как празднуют, традиции еврейского праздника

Ханука 2023: как празднуют, традиции еврейского праздника

Ханука, или Праздник свечей, по еврейскому календарю начинают праздновать 25 числа месяца Кислев – в 2023-м праздник наступит 7 декабря с заходом солнца и... 06.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-06T22:32+0400

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Ханука – один из важных еврейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма Как празднуют Хануку и о традициях еврейского Праздника свечей, читайте в Sputnik Грузия Праздник свечей История еврейского праздника связана с события, произошедшими во II веке до нашей эры. В Израиле, который в это время находилась под властью эллинистической Сирии, правила, начиная с 198 года до нашей эры, династия Селевкидов. Когда к власти пришел Антиох IV Эпифан (175-164), евреям запретили соблюдать иудейские традиции и изучать Тору. Еврейский народ восстал, когда захватчики разграбили главный Иерусалимский храм, оставив евреев без святыни. Восстание, длившееся три года, завершилось победой еврейского народа. Евреи, свергнув захватчиков и освободив Иерусалимский храм, смогли найти только один кувшинчик оливкового масла, не оскверненный язычниками, для разжигания храмового светильника (меноры). Масла могло хватить лишь на сутки, однако произошло чудо и огонь в золотой меноре горел восемь дней. За эти дни евреи приготовили новые запасы масла и заново освятили Храм, очистив его от идолов. Мудрецы, в память об этом великом чуде постановили, что восемь дней месяца кислев, начиная с 25 числа, будут днями веселья в будущих поколениях. Мудрецы постановили в праздник, для публичного прославления чуда, светильники зажигать каждую ночь и возносить благодарственную молитву. С тех незапамятных времен праздник назвали Ханукой, что в переводе означает "освящение". Как празднуют? На Хануку по еврейской традиции все восемь дней в синагогах читают молитву "Галель", а в домах зажигают ханукию – особый восьмисвечник, в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи. В праздник ханукию по традиции ставят на подоконник, чтобы ее видели прохожие. Евреи так исполняют указание об "обнародовании чуда". Одну свечу зажигают в первый день Хануки и произносят Благословения. Затем добавляют каждый вечер по одной, пока не загорятся все восемь свечей. По традиции свечи во время праздника зажигают от дополнительного светильника. Его называют шамаш. Хануку по традиции празднуют весело и устраивают щедрые застолья, которые сопровождаются песнями, специально сложенными в честь праздника. Есть традиция рассказывать в Хануку о чудесах, совершенных Всевышним для евреев. Пончики – традиционное блюдо Хануки, которые готовят на основе дрожжевого теста в большом количестве масла. С приближением праздника в продаже появляется множество пончиков с различной начинкой. По традиции кондитерские изделия обильно посыпают сахарной пудрой. На Хануку по традиции также едят блюдо латкес (драники) – тертый картофель, прожаренный на растительном масле. Это блюдо напоминает евреям о кувшинчике с маслом, чудесным образом горевшем восемь дней. Материал подготовлен на основе открытых источников

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