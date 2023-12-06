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Лесной пожар на востоке Грузии потушен
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T12:37+0400
2023-12-06T12:37+0400
2023-12-06T12:37+0400
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузинским пожарным удалось потушить пожар, возникший два дня назад в лесу недалеко от села Лечури Телавского района Кахети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Сухие ветки, листья и кустарники загорелись в лесу между селами Лечури и Пшави понедельник, 4 декабря. В результате непрерывной работы пожарных удалось локализовать возгорание, а затем и полностью его потушить. В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники. Из-за сложного рельефа местности не удалось подвести к очагу возгорания специальную технику. Всю ночь в целях профилактики и мониторинга на месте находился пожарно-спасательный отряд Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар
Лесной пожар на востоке Грузии потушен
В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузинским пожарным удалось потушить пожар, возникший два дня назад в лесу недалеко от села Лечури Телавского района Кахети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Сухие ветки, листья и кустарники загорелись в лесу между селами Лечури и Пшави понедельник, 4 декабря. В результате непрерывной работы пожарных удалось локализовать возгорание, а затем и полностью его потушить.
В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники. Из-за сложного рельефа местности не удалось подвести к очагу возгорания специальную технику.
Всю ночь в целях профилактики и мониторинга на месте находился пожарно-спасательный отряд Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.