https://sputnik-georgia.ru/20231206/lesnoy-pozhar-na-vostoke-gruzii-potushen-284744317.html

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

Лесной пожар на востоке Грузии потушен

В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T12:37+0400

2023-12-06T12:37+0400

2023-12-06T12:37+0400

грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузинским пожарным удалось потушить пожар, возникший два дня назад в лесу недалеко от села Лечури Телавского района Кахети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Сухие ветки, листья и кустарники загорелись в лесу между селами Лечури и Пшави понедельник, 4 декабря. В результате непрерывной работы пожарных удалось локализовать возгорание, а затем и полностью его потушить. В тушении пожара были задействованы около 50 пожарных и беспилотники. Из-за сложного рельефа местности не удалось подвести к очагу возгорания специальную технику. Всю ночь в целях профилактики и мониторинга на месте находился пожарно-спасательный отряд Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар, лесной пожар