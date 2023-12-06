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Маск задал неудобный вопрос о выделении средств для Украины

Маск задал неудобный вопрос о выделении средств для Украины

Илона Маска интересует, проводится ли аудит средств, выделенных властям Украины 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T21:35+0400

2023-12-06T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик высказывался против запроса администрации о 61 миллиарде долларов новой помощи Киеву.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, в мире, новости, израиль, сша, джо байден, украина, обострение ситуации вокруг украины