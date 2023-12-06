https://sputnik-georgia.ru/20231206/pobediteli-konkursa-profnavykov-worldskills-v-gruzii-otpravyatsya-vo-frantsiyu-284752981.html
Победители конкурса профнавыков WorldSkills в Грузии отправятся во Францию
Победители конкурса профнавыков WorldSkills в Грузии отправятся во Францию
Конкурс WorldSkills Грузия прошел по трем направлениям: веб-технологии, кулинария и кондитерское дело 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T16:58+0400
2023-12-06T16:58+0400
2023-12-06T17:00+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
франция
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Победители национального конкурса профессиональных навыков WorldSkills Грузия 2023 отправятся во Францию, сообщил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари в ходе церемонии награждения, отметив, что для властей страны профобразование является одним из главных приоритетов.Международный конкурс WorldSkills, основанный в 1946 году, объединяет 85 стран для того, чтобы найти самых талантливых молодых людей в разных сферах. Грузия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. В этом году конкурс прошел по трем направлениям: веб-технологии, кулинария и кондитерское дело.По словам министра образования Грузии, проведение подобных конкурсов очень важно, поскольку оно дает возможность молодым ребятам ознакомиться с современными достижениями и изобретениями.Сегодня в Грузии профобразование становится более востребованным и доступным, чем высшее образование, отметил министр.Амилахвари заявил, что ведомство вложит еще больше инвестиций в этом направлении, поскольку считает, что развитие профобразования является коротким путем к трудоустройству и развитию экономики.Победителями WorldSkills Грузия 2023 в области кулинарии стала Нино Шарухия. Второе место занял Лаша Цоцонава, а третье – Лука Абашидзе.В кондитерском деле первое место заняла Тамта Девадзе, второе – Деметре Надирадзе, а третье – Нино Схвитаридзе.В веб-технологиях первое место занял Саба Авлохашвили, второе – Нино Кокилашвили, а третье – Ираклий Татарашвили.В конкурсе участвовали молодые ребята в возрасте до 21 года, студенты или выпускники профессиональных образовательных программ, а также трудоустроенные в компаниях или самотрудоустроенные молодые ребята.Конкурс в Грузии состоялся при поддержке Агентства профессиональных навыков Грузии – официального представителя WorldSkills International в стране. Команды из Грузии трижды приняли участие в международном состязании.Победители национального конкурса 2023 года отправятся на 47-й международный конкурс, который состоится в Лионе 10-15 сентября 2024 года.Главная цель WorldSkills International – развитие высоких стандартов профнавыков в мире, популяризация профобразования и повышение сознания общества в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, франция, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, франция, министерство образования и науки грузии
Победители конкурса профнавыков WorldSkills в Грузии отправятся во Францию
16:58 06.12.2023 (обновлено: 17:00 06.12.2023)
Конкурс WorldSkills Грузия прошел по трем направлениям: веб-технологии, кулинария и кондитерское дело
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Победители национального конкурса профессиональных навыков WorldSkills Грузия 2023 отправятся во Францию, сообщил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари в ходе церемонии награждения, отметив, что для властей страны профобразование является одним из главных приоритетов.
Международный конкурс WorldSkills, основанный в 1946 году, объединяет 85 стран для того, чтобы найти самых талантливых молодых людей в разных сферах. Грузия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. В этом году конкурс прошел по трем направлениям: веб-технологии, кулинария и кондитерское дело.
По словам министра образования Грузии, проведение подобных конкурсов очень важно, поскольку оно дает возможность молодым ребятам ознакомиться с современными достижениями и изобретениями.
"Вы знаете, что для нашей власти профессиональное образование является одним из главных приоритетов. Соответственно, из года в год профобразование все более расширяется, становится более доступным и, что самое главное, более востребованным и престижным", – заявил Амилахвари.
Сегодня в Грузии профобразование становится более востребованным и доступным, чем высшее образование, отметил министр.
Амилахвари заявил, что ведомство вложит еще больше инвестиций в этом направлении, поскольку считает, что развитие профобразования является коротким путем к трудоустройству и развитию экономики.
Победителями WorldSkills Грузия 2023 в области кулинарии стала Нино Шарухия. Второе место занял Лаша Цоцонава, а третье – Лука Абашидзе.
В кондитерском деле первое место заняла Тамта Девадзе, второе – Деметре Надирадзе, а третье – Нино Схвитаридзе.
В веб-технологиях первое место занял Саба Авлохашвили, второе – Нино Кокилашвили, а третье – Ираклий Татарашвили.
В конкурсе участвовали молодые ребята в возрасте до 21 года, студенты или выпускники профессиональных образовательных программ, а также трудоустроенные в компаниях или самотрудоустроенные молодые ребята.
Конкурс в Грузии состоялся при поддержке Агентства профессиональных навыков Грузии – официального представителя WorldSkills International в стране. Команды из Грузии трижды приняли участие в международном состязании.
Победители национального конкурса 2023 года отправятся на 47-й международный конкурс, который состоится в Лионе 10-15 сентября 2024 года.
Главная цель WorldSkills International – развитие высоких стандартов профнавыков в мире, популяризация профобразования и повышение сознания общества в этом направлении.