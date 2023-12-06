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https://sputnik-georgia.ru/20231206/v-gruzii-pedofil-nasilovavshiy-sobstvennogo-rebenka-otpravlen-v-tyurmu-bessrochno-284757481.html
В Грузии педофил, насиловавший собственного ребенка, бессрочно отправлен в тюрьму
В Грузии педофил, насиловавший собственного ребенка, бессрочно отправлен в тюрьму
Мужчина признан виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T21:04+0400
2023-12-06T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании собственного ребенка, приговорен Гурджаанским судом к бессрочному заключению, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. Стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый систематически насиловал собственного ребенка и совершал с ним развратные действия, а после в присутствии ребенка избивал жену и заставил ее изменить предварительные показания по делу. Ни место преступления, ни возраст, ни пол ребенка не оглашаются, исходя из интересов жертвы насилия. Суд признал мужчину виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии и отправил в бессрочное заключение. Бессрочное заключение в уголовном праве Грузии является высшей мерой наказания и предполагает нахождение в тюрьме без права на досрочное освобождение минимум 20 лет, после чего лицо имеет право обратиться в суд с ходатайством об освобождении, если суд отклонит ходатайство, лицо останется в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, кахети

В Грузии педофил, насиловавший собственного ребенка, бессрочно отправлен в тюрьму

21:04 06.12.2023 (обновлено: 21:54 06.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerФасад здания прокуратуры Грузии
Фасад здания прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Мужчина признан виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мужчина, обвиняемый в изнасиловании собственного ребенка, приговорен Гурджаанским судом к бессрочному заключению, говорится в сообщении прокуратуры Грузии.
Стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый систематически насиловал собственного ребенка и совершал с ним развратные действия, а после в присутствии ребенка избивал жену и заставил ее изменить предварительные показания по делу.
Ни место преступления, ни возраст, ни пол ребенка не оглашаются, исходя из интересов жертвы насилия.
Суд признал мужчину виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии и отправил в бессрочное заключение.
Бессрочное заключение в уголовном праве Грузии является высшей мерой наказания и предполагает нахождение в тюрьме без права на досрочное освобождение минимум 20 лет, после чего лицо имеет право обратиться в суд с ходатайством об освобождении, если суд отклонит ходатайство, лицо останется в заключении.
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