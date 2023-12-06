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В Кулинарной академии в Тбилиси произошел пожар
В Кулинарной академии в Тбилиси произошел пожар
С огнем боролись четыре бригады пожарных-спасателей 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T12:12+0400
2023-12-06T12:12+0400
2023-12-06T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пожар, вспыхнувший в подвале Кулинарной академии Аграрного университета в Тбилиси, к этому времени удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба вуза. На месте возгорания работали четыре бригады пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают эксперты. Администрация университета подсчитывает нанесенный ущерб. Все помещения Кулинарной академии оборудованы современным профессиональным оборудованием – студентам для работы предоставляются индивидуальный стол, рабочие инструменты, а также все необходимые ингредиенты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, пожар
В Кулинарной академии в Тбилиси произошел пожар
12:12 06.12.2023 (обновлено: 12:34 06.12.2023)
С огнем боролись четыре бригады пожарных-спасателей
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пожар, вспыхнувший в подвале Кулинарной академии Аграрного университета в Тбилиси, к этому времени удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба вуза.
На месте возгорания работали четыре бригады пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливают эксперты. Администрация университета подсчитывает нанесенный ущерб.
Все помещения Кулинарной академии оборудованы современным профессиональным оборудованием – студентам для работы предоставляются индивидуальный стол, рабочие инструменты, а также все необходимые ингредиенты.