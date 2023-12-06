https://sputnik-georgia.ru/20231206/v-kulinarnoy-akademii-v-tbilisi-proizoshel-pozhar-284743816.html

В Кулинарной академии в Тбилиси произошел пожар

В Кулинарной академии в Тбилиси произошел пожар

С огнем боролись четыре бригады пожарных-спасателей 06.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пожар, вспыхнувший в подвале Кулинарной академии Аграрного университета в Тбилиси, к этому времени удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба вуза. На месте возгорания работали четыре бригады пожарных. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают эксперты. Администрация университета подсчитывает нанесенный ущерб. Все помещения Кулинарной академии оборудованы современным профессиональным оборудованием – студентам для работы предоставляются индивидуальный стол, рабочие инструменты, а также все необходимые ингредиенты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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