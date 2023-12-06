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В Тбилиси снесли десятки незаконных построек

В Тбилиси снесли десятки незаконных построек

Жителей столицы призвали воздержаться от незаконной деятельности 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T13:38+0400

2023-12-06T13:38+0400

2023-12-06T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала 20 недостроенных зданий, которые незаконно строились на участках в Самгорском районе, находящихся в собственности государства, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался в столице с поселка Африка на окраине Тбилиси в декабре 2020 года и сопровождался столкновениями между полицией и владельцами построек. По данным инспекции, случаи незаконного захвата государственных земель и строительства на них в целях получения финансовой выгоды в последнее время стали систематическими. С 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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