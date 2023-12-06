https://sputnik-georgia.ru/20231206/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-v-storonu-rossii-polnostyu-zakryto-284757313.html

Верхний Ларс сегодня: движение в сторону России полностью закрыто

Верхний Ларс сегодня: движение в сторону России полностью закрыто

Закрыт участок Коби-Гудаури т. н. Военно-Грузинской дороги 06.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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