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Верхний Ларс сегодня: движение в сторону России полностью закрыто
Верхний Ларс сегодня: движение в сторону России полностью закрыто
Закрыт участок Коби-Гудаури т. н. Военно-Грузинской дороги 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T20:44+0400
2023-12-06T20:44+0400
2023-12-06T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: движение в сторону России полностью закрыто
20:44 06.12.2023 (обновлено: 20:48 06.12.2023)
Закрыт участок Коби-Гудаури т. н. Военно-Грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.