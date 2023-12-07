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Район Ваке: цены, плюсы и минусы – видео

Район Ваке: цены, плюсы и минусы – видео

Грузинский "Манхэттен", центр развлекательной и деловой жизни города, самый "лакшери" район Тбилиси – это Ваке 07.12.2023, Sputnik Грузия

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Несмотря на высокий ценник на жилье в этой части города, желающих здесь жить не становится меньше, а наоборот. Плюсы и минусы Ваке мы подробно рассмотрим в спецпроекте Sputnik Грузия "Районы Тбилиси".Стоимость на аренду жилья начинается от 650$, а верхнего порога цен тут просто-напросто не существует. К сожалению, у района немало минусов – отсутствие метро, постоянные пробки и отсутствие достаточного количества парковочных мест. Зато тут огромный выбор развлечений на любой вкус – модные кофейни, крафтовые бары, изысканные рестораны. Хорошо развита индустрия красоты – спа-салоны, барбер-шопы, фитнесс студии.

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