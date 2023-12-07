https://sputnik-georgia.ru/20231207/284780167.html

Украина и Евросоюз — выживет только один

Украина и Евросоюз — выживет только один

В результате транзита газа Россия получает валютную выручку, ЕС – газ, а застрявшая между Украина – немного денег 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T19:59+0400

2023-12-07T19:59+0400

2023-12-07T19:59+0400

в мире

политика

россия

украина

киев

австрия

ангела меркель

себастьян курц

bloomberg

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/09/272045231_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_914c713a6604000ae0c7f0f71e27209c.jpg

Массовое сознание по умолчанию воспринимает Украину как критически важный геостратегический и социокультурный фактор для России. При этом из поля зрения почему-то выпадает тот факт, что из-за своего географического положения, а также благодаря доставшейся в наследство инфраструктуре наша соседка играет столь же фундаментальную роль и в существовании стран Европы, пишет колумнист РИА Новости. Издание Bloomberg, проанализировав рыночные данные, с явной обидой сообщает, что Австрия не собирается отказываться от покупки российского газа. Данный вывод сделан на основании данных работы крупнейшего газового хаба в Баумгартене. Каких-то два года назад украинская газотранспортная система (УГТС) и транзит российского газа были одной из наиболее обсуждаемых тем, но начало СВО и последующие мировые события полностью сместили акцент общественного внимания. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз видели в широкой прессе относительно крупные и регулярные упоминания транзитной прокачки углеводородов через территорию Украины. Готов поспорить, что если вы не профильный специалист, по роду занятий вовлеченный в тематику, то вы затруднитесь с ответом. При этом Bloomberg говорит чистейшую правду. Потому украинские СМИ хранят мертвое молчание относительно неудобного факта, что хотя в Воронежской области и закрыли один из приемных терминалов, второй — газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области — спокойно работает без сбоев и пауз. Газ через нее прокачивался и весь прошлый год, когда огненная линия соприкосновения пролегала у самого Киева, не остановился этот процесс и в текущем году, когда боевые действия перешли в вязкую позиционную стадию. В этой точке нужно остановиться и расставить акценты, потому что данные факты активно пытаются вменить в вину и нам: мол, почему же Россия не закрутила до хруста западный газовый вентиль. Во-первых, Москва вообще никогда не делала даже приблизительно схожих по смыслу заявлений. Более того, и президент, и МИД, и "Газпром" тысячу раз подчеркивали, что наша страна предельно щепетильно относится к выполнению своих обязательств как поставщика энергоресурсов. Факт того, что Россия до буквы и кубометра выполняет экспортные контракты на протяжении вот уже 30 лет, в свое время подтверждали Ангела Меркель и Себастьян Курц. Данная схема устраивает абсолютно всех. Россия получает валютную выручку, ЕС получает газ, а застрявшая между Украина — немного денег, потому что объемы транзита, конечно, изрядно сократились. К примеру, в июне текущего года среднесуточная прокачка через УГТС составляла чуть более 41 миллиона кубометров в сутки, что в два раза меньше, чем транспортировалось в 2021-м. Во-вторых, и мы это подчеркивали выше, Киев задолго до СВО прямо шантажировал и Москву, и Брюссель возможностью непродления транзитного соглашения. Наверняка многие помнят наши публикации лета — осени 2019 года, когда весь мир гадал, на каких условиях контракт будет продлен и будет ли он вообще. Транзитный контракт истекает ровно через год, 31 декабря 2024-го, и статья Bloomberg говорит о том, что за океаном об этом помнят и рассматривают данный вопрос как крайне значимый. Естественно, не забыв при этом пнуть Вену, которая старательно прячется в тени крикливых европейских русофобов и рассчитывает получать российский газ по выгодным ценам аж до 2040 года, как это предусматривает беспрецедентный по своей продолжительности контракт. Но здесь нужно понимать, что Австрия не одна заинтересована в сохранении транзита. Труба магистрального газопровода, заходящая в Баумгартен, далее расходится "вилкой". На юг в Италию, Словению и Хорватию отходит газопровод TAG, на запад, в сторону Германии и Франции, проложен газопровод WAG. Для поставок же в Венгрию и Словакию, а также для реверса голубого топлива предусмотрена магистраль HAG. Поскольку главным поставщиком газа в Баумгартен безальтернативно выступает Россия, уже сейчас можно прикинуть, кого именно где-то через полгода начнет шантажировать Киев. В том, что это случится, нет ни малейших сомнений, особенно на фоне стремительно пересыхающего ручья финансовой и военно-технической помощи со стороны Евросоюза, на который эту ношу ловко свалил Вашингтон. Это прекрасно понимают и на Западе. Из осознания реальности произрастают демарши Венгрии и Словакии, которые на уровне правительств требуют не вносить российские нефть и газ в списки санкционных продуктов и обещают ветировать любые поползновения в данном направлении. Конечно же, очень интересно, как будут развиваться события в следующей серии этого немного подзабытого, но крайне эмоционального сериала. Рискнем предположить, что Еврокомиссия по вопросам энергетики сделала аналогичные выводы и донесла их до руководства союза. Это может быть косвенной причиной резкой перемены тональности в публикациях европейской прессы, которая от победных дифирамбов Украине тотально перешла к угрюмым прогнозам неминуемого разгрома ВСУ на поле боя. В свою очередь, Киев, еще недавно восторженно благодаривший ЕС за поставки оружия и техники, сегодня прямо говорит, что сдаст позиции на фронте, толсто намекая, что в случае коллапса государства Украина в текущем виде может исчезнуть и жизненно важная ресурсная артерия. Ведь тогда будет неважно, кто именно ее взорвал. Без российского газа хромой экономике Европы будет совсем печально, а без поставок европейских боеприпасов и бронетехники под вопросом само существование Украины. Все участники игры это прекрасно понимают. Торг начался.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

украина

киев

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

в мире, политика, россия, украина, киев, австрия, ангела меркель, себастьян курц, bloomberg, газпром, еврокомиссия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины