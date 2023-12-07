https://sputnik-georgia.ru/20231207/direktor-stroyfirmy-v-gruzii-obvinyaetsya-v-prisvoenii-6-mln-lari-284780690.html
Директор стройфирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари
Директор стройфирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари
Директор строительной фирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари, принадлежащих клиентам 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T20:23+0400
2023-12-07T20:23+0400
2023-12-07T20:32+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/73/234097334_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c658b658dcf62445cad61b7eec00123a.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение директору строительной компании "Вива Ваке" в мошенничестве в крупном размере за присвоение почти 6 млн лари, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый в 2016 году основал ООО "Вива Ваке" с целью завладения обманным путем крупной суммы денег, принадлежавшей гражданам. С помощью ложных рекламных объявлений он привлекал людей, желающих купить квартиры. Компания не выполнила свои обязательства, указанные в договоре, не осуществила строительные работы и строительство жилого дома. В сумме обвиняемый присвоил 5 млн 988 тыс. лари ( 2,2 млн долларов). Директору ООО "Вива Ваке" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере". Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. На основании ходатайства прокуратуры суд заочно назначил обвиняемому лишение свободы в качестве меры пресечения. Директор строительной компании объявлен в розыск. Принимаются соответствующие меры по установлению его местонахождения и задержанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/73/234097334_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9110a34f307253289ed9758fb5184b36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Директор стройфирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари
20:23 07.12.2023 (обновлено: 20:32 07.12.2023)
Директор строительной фирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари, принадлежащих клиентам
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение директору строительной компании "Вива Ваке" в мошенничестве в крупном размере за присвоение почти 6 млн лари, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба
ведомства.
По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый в 2016 году основал ООО "Вива Ваке" с целью завладения обманным путем крупной суммы денег, принадлежавшей гражданам. С помощью ложных рекламных объявлений он привлекал людей, желающих купить квартиры.
Согласно договору, директор компании обязался завершить строительство здания и передать недвижимость владельцам. На основании все того же договора потерпевшие перечислили крупную сумму денег на банковские счета компании.
Компания не выполнила свои обязательства, указанные в договоре, не осуществила строительные работы и строительство жилого дома. В сумме обвиняемый присвоил 5 млн 988 тыс. лари ( 2,2 млн долларов).
Директору ООО "Вива Ваке" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере". Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
На основании ходатайства прокуратуры суд заочно назначил обвиняемому лишение свободы в качестве меры пресечения.
Директор строительной компании объявлен в розыск. Принимаются соответствующие меры по установлению его местонахождения и задержанию.