https://sputnik-georgia.ru/20231207/direktor-stroyfirmy-v-gruzii-obvinyaetsya-v-prisvoenii-6-mln-lari-284780690.html

Директор стройфирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари

Директор стройфирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари

Директор строительной фирмы в Грузии обвиняется в присвоении 6 млн лари, принадлежащих клиентам 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T20:23+0400

2023-12-07T20:23+0400

2023-12-07T20:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение директору строительной компании "Вива Ваке" в мошенничестве в крупном размере за присвоение почти 6 млн лари, принадлежащих клиентам, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый в 2016 году основал ООО "Вива Ваке" с целью завладения обманным путем крупной суммы денег, принадлежавшей гражданам. С помощью ложных рекламных объявлений он привлекал людей, желающих купить квартиры. Компания не выполнила свои обязательства, указанные в договоре, не осуществила строительные работы и строительство жилого дома. В сумме обвиняемый присвоил 5 млн 988 тыс. лари ( 2,2 млн долларов). Директору ООО "Вива Ваке" предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере". Ему грозит от шести до девяти лет тюрьмы. На основании ходатайства прокуратуры суд заочно назначил обвиняемому лишение свободы в качестве меры пресечения. Директор строительной компании объявлен в розыск. Принимаются соответствующие меры по установлению его местонахождения и задержанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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