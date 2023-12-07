https://sputnik-georgia.ru/20231207/geminidy-2023-kakogo-chisla-pik-aktivnosti-pervogo-zimnego-zvezdopada-284778128.html

Геминиды 2023: какого числа пик активности первого зимнего звездопада?

Геминиды 2023: какого числа пик активности первого зимнего звездопада?

Первый зимний звездопад – метеорный поток Геминиды, прольется на нашу планету во второй декаде декабря 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T17:17+0400

2023-12-07T17:17+0400

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справки

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Когда достигнет пика активности первый зимний звездопад Геминиды в 2023-м, читайте Sputnik Грузия. Когда наступит пик активности? Первый зимний звездопад, метеорный поток Геминиды, достигнет пика активности в 2023 году в ночь с 13 на 14 декабря. Хотя отдельные метеоры яркого декабрьского звездопада можно было увидеть с 4 числа. Геминиды по количеству "падающих звезд" затмевают все остальные звездопады – на пике активности в 2023-м метеорный поток подарит до 150 метеоров в час. В ясную погоду звездопад Геминиды можно увидеть из любой точки нашей планеты. Особенно яркими "падающие звезды" делает их сравнительно низкая скорость Условия наблюдения звездопада Геминиды в 2023 году благоприятные. Луна, которая в ночь пика близка к новолунию, не помешает разглядеть "падающие звезды". Звездопад Геминиды в 2023-м можно наблюдать всю ночь, но, чтобы полностью насладиться ярким небесным шоу, специалисты советуют найти место на возвышенности, подальше от городского освещения. При этом смотреть нужно внимательно не на сам радиант, откуда как будто вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки